Scuole nei piccoli comuni, approvato in Consiglio regionale ordine del giorno di FI che chiede una deroga rispetto ai parametri nazionali

Liguria. Oggi il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 395, presentato da Chiara Cerri (FI Berlusconi) e sottoscritto anche dai consiglieri Angelo Vaccarezza e Carlo Bagnasco.

Il documento impegna la giunta ad attivarsi nelle sedi competenti e in Conferenza Stato-Regioni per far valere la specificità del territorio ligure, richiedendo una deroga nazionale ai parametri numerici del DPR 81 del 2009 per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e affinché questa deroga garantisca il mantenimento dell’autonomia giuridica e l’apertura dei plessi scolastici esistenti anche qualora il numero totale degli iscritti scenda sotto i limiti minimi previsti dalla normativa vigente, salvaguardando così il diritto allo studio nelle aree interne e contrastandone lo spopolamento.

L’assessore al turismo Luca Lombardi ha espresso, a nome della giunta, parere positivo e ha illustrato le iniziative già assunte in merito. Roberto Arboscello (Pd) ha chiesto una modifica che è stata accolta dalla proponente. Alessandro Bozzano (Noi Moderati), Selena Candia (Avs), Sara Foscolo (Lega Liguria Salvini), Katia Piccardo (Pd), Veronica Russo (FdI) e Matteo Campora (Vince Liguria hanno chiesto di sottoscrivere il documento.

Il consigliere Angelo Vaccarezza: “Al centro della questione c’è la difesa dei piccoli plessi scolastici, in special modo nelle zone interne, penalizzati dall’applicazione uniforme di parametri pensati più per le grandi aree metropolitane e le grandi città che per realtà come quella ligure. La normativa vigente prevede infatti che, nelle scuole primarie, il mancato raggiungimento della soglia minima di 18 alunni comporti la fusione dei percorsi didattici nelle cosiddette ‘pluriclassi’: un compromesso spesso penalizzante sul piano didattico e, nei territori più fragili, il primo passo verso il ridimensionamento e la successiva chiusura della scuola. Un fenomeno che si intreccia con la situazione demografica della Liguria, la Regione con l’età media più alta d’Italia, dove il calo delle nascite rende sempre più difficile mantenere aperti i presìdi scolastici dei piccoli borghi.”

“La chiusura di un plesso – dichiara Vaccarezza – non significa soltanto la perdita di un servizio essenziale, ma anche un ulteriore incentivo allo spopolamento. Non possiamo permettere che le stesse regole pensate per le grandi aree più popolose e le grandi città condannino alla chiusura le scuole dei piccoli Comuni. Difendere questi plessi significa difendere il diritto allo studio dei bambini dell’entroterra e la tenuta stessa del tessuto sociale delle nostre comunità. Una scuola che chiude è un paese che rischia di spegnersi: chiediamo al Governo di riconoscere la specificità dei territori liguri e di dare risposte concrete a chi ogni giorno sceglie di vivere e crescere i propri figli in queste aree”.

La deroga richiesta punta a garantire il mantenimento dell’autonomia giuridica e l’apertura dei plessi esistenti anche qualora il numero degli iscritti scenda sotto i limiti minimi, salvaguardando così il diritto allo studio nei Comuni fino a 2.000 abitanti.

“Un riconoscimento anche del grande impegno delle amministrazioni locali – aggiunge il capogruppo di Forza Italia – che hanno investito molte risorse pubbliche in strutture moderne, sicure e prive di barriere architettoniche, oltre che nel trasporto scolastico, per garantire ai bambini l’accesso alle scuole dei propri Comuni. Ringrazio il consigliere Chiara Cerri per aver proposto questo ordine del giorno, la giunta regionale per il parere favorevole e i colleghi Consiglieri che l’hanno sottoscritto e approvato”.