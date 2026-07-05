Scuola, si chiude con un successo l’azione pilota sull’inclusione e l’accessibilità digitale in Liguria

Liguria. Si è conclusa l’azione pilota dedicata all’inclusione e all’accessibilità digitale nelle scuole liguri. Il progetto, realizzato da Scuola Digitale Liguria – il programma strategico di Regione Liguria gestito dalla società in house Liguria Digitale – nell’anno scolastico 2025/2026, ha sviluppato un programma di formazione per docenti e operatori scolastici attraverso un percorso innovativo, interattivo e altamente esperienziale.

“Questa azione ha riscosso un successo davvero notevole che ha superato le più rosee aspettative: al termine del percorso gli iscritti sono stati circa 400, un dato che ci riempie d’orgoglio – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola Simona Ferro -. Ancora più rilevante è il fatto che circa un terzo delle adesioni sia arrivato non dalla Liguria, ma da altre regioni italiane: un segnale chiaro di come le potenzialità di questo progetto siano state comprese e apprezzate a livello nazionale. L’idea davvero innovativa e significativa è stata dare agli insegnanti e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con gli studenti con disabilità la possibilità di mettersi nei loro panni, comprendere le barriere sensoriali, motorie e cognitive che affrontano e ripensare la didattica e l’accesso agli spazi scolastici in chiave inclusiva”.

“Il digitale deve essere uno strumento che unisce, non che esclude – prosegue Ferro -. Grazie a questo progetto, le scuole, gli IeFP della Liguria e gli istituti di fuori regione possono disporre di nuove risorse per favorire l’inclusione e l’accessibilità digitale, rafforzando la capacità di sviluppare percorsi educativi che tengano conto delle diverse esigenze degli studenti e promuovendo un sistema scolastico più equo, moderno e innovativo. Il buon esito di questa iniziativa ci spinge a proiettarci già verso la prossima edizione, per continuare a crescere sull’ottima base del percorso intrapreso”.

L’azione ha avuto i seguenti obiettivi: sensibilizzare docenti, operatori e studenti sulle tematiche dell’inclusione e dell’accessibilità nella scuola digitale, attraverso un approccio concreto, partecipato ed esperienziale; offrire un’esperienza diretta grazie ad attività pratiche e inclusive condotte da esperti del settore; stimolare la progettazione di attività didattiche inclusive, anche attraverso l’utilizzo e la valorizzazione del repertorio disponibile sulla piattaforma regionale Osservatorio e produrre e restituire risorse digitali autentiche, riutilizzabili da tutte le scuole e dai percorsi IeFP liguri e, potenzialmente, anche a livello nazionale.

L’azione pilota gratuita per le scuole ha coinvolto otto istituti di ogni ordine e grado sul territorio ligure: l’Istituto Comprensivo Pra’ di Genova, l’ITCT Fossati Da Passano della Spezia, la Fondazione CIF di Genova, l’ISS Ferraris-Pancaldo di Savona, l’IIS Da Vigo-Nicoloso di Rapallo, l’IC 2 Cavour di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Marconi Delpino di Chiavari e l’IC Teglia di Genova.

Ogni appuntamento ha previsto mezza giornata di formazione in presenza con un approccio pratico ed esperienziale, mentre la sessione teorica, curata dagli esperti della Consulta per l’Handicap regionale, dell’Associazione Effetà, di Area3 ATS Liguria e da altri esperti del settore, è stata mirata a fornire un inquadramento delle tematiche legate all’inclusione e all’accessibilità digitale, con approfondimenti sui principali riferimenti normativi. La sessione pratica ha proposto attività immersive esperienziali per permettere ai partecipanti di provare in prima persona diverse tipologie di disabilità. L’utilizzo di strumenti e ausili specifici, come sedie a rotelle, bende e bastoni per la disabilità visiva, cuffie e tappi per la disabilità uditiva, ha inoltre reso possibile comprendere concretamente le difficoltà che possono incontrare le persone con disabilità e riflettere sulle buone pratiche di inclusione.

Nella giornata di mercoledì, a conclusione dell’anno scolastico, si è svolto un evento di restituzione online che ha coinvolto l’intera community ligure della scuola digitale, ma non solo. Dei 180 partecipanti a questo momento di confronto, condivisione di buone pratiche e valorizzazione dei risultati raggiunti, circa il 95% apparteneva al sistema scolastico, in prevalenza dirigenti e docenti, con presenze anche dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ed Emilia-Romagna; il restante 5% era rappresentato da enti ed istituzioni.

“Siamo molto soddisfatti dell’ampia partecipazione – afferma Monica Cavallini, responsabile dell’Area ‘Istruzione, Formazione Professionale, ITS e Special Project’ di Liguria Digitale – soprattutto perché un evento con una platea così composta conferma il valore professionale del progetto Scuola Digitale Liguria, consolidato ormai sul territorio da dieci anni. Abbiamo chiara la direzione: proporre un modello con metodo e strumenti, in ottica di riuso e di condivisione con altre realtà extraregionali, da cui possono arrivare anche feedback significativi”.

Tutti i contenuti – lesson plan, tutorial, pillole formative e strumenti per l’accessibilità digitale – sono disponibili gratuitamente online sul sito regionale www.scuoladigitaleliguria.it, così da consentire anche agli istituti non direttamente coinvolti nella sperimentazione pilota di replicare le attività in autonomia e integrarle nella propria offerta formativa.