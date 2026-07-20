Scontro tra un’auto e una moto sull’Aurelia a Loano: ragazza di 17 anni trasferita al Santa Corona

Loano. E’ stata soccorsa dalla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e dall’automedica la ragazza di 17 anni che, questa mattina, è stata coinvolta in un incidente stradale a Loano.

L’episodio si è verificato intorno alle 12 circa sull’Aurelia, all’altezza della stazione ferroviaria. La giovane, in sella ad un ciclomotore, è stata urtata da un’auto ed è caduta violentemente a terra.

In quel momento in zona transitava un’ambulanza della pubblica assistenza borghettina: i volontari si sono fermati e le hanno prestato soccorso con il supporto del personale del 118.

Sul posto anche la polizia locale di Loano per i rilievi del caso.

Dopo averle prestato le prime cure sul posto, i militi di Borghetto hanno trasportato la giovane al Santa Corona di Pietra Ligure per sospette fratture del bacino e un trauma ad un polso.