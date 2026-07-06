Scontro auto-moto a Vado Ligure, centauro trasportato al Santa Corona

Vado Ligure. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Vado Ligure, lungo il tratto di via Galileo Ferraris.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stato il centauro, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa vadese e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, il ferito ha riportato un trauma cranico e altre lesioni sul resto del corpo, tuttavia le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Resta da appurare l’esatta dinamica del sinistro: sono stati svolti i primi rilievi e accertamenti.