Sciopero del 27 luglio, Ugl Savona aderisce alla mobilitazione: “La misura è colma, servono risposte immediate”

Savona. La segreteria provinciale di Ugl-Fna Savona e la segreteria provinciale di Utl-Ugl Savona comunicano la propria adesione allo sciopero di quattro ore indetto per lunedì 27 luglio, dalle 10.15 alle 14.15 a “sostegno delle legittime rivendicazioni dei lavoratori del trasporto pubblico locale, ormai costretti ad operare in condizioni sempre più difficili e non più sostenibili”.

“La situazione ha raggiunto un punto critico – dichiarano Dario Cigliutti, segretario provinciale di Ugl-Utl di Savona e Maurizio Cerrato, Segretario provinciale di Ugl-Fna Savona – Da troppo tempo denunciamo una cronica carenza di personale che si traduce in turni sempre più gravosi e in un ricorso continuo alle prestazioni straordinarie. Una condizione che sta mettendo a dura prova la salute psicofisica dei lavoratori, come dimostrano il crescente numero di episodi di stress lavoro-correlato e l’aumento delle assenze per malattia”,

I due segretari evidenziano inoltre come permangano gravi criticità sul fronte della sicurezza: “Gli operatori continuano a lavorare con mezzi spesso obsoleti e privi delle necessarie protezioni. A questo si aggiungono le sempre più frequenti aggressioni nei confronti del personale viaggiante, rispetto alle quali non risultano essere state attivate procedure realmente efficaci per prevenire e mitigare tali episodi. La sicurezza dei lavoratori non può più essere considerata un tema secondario”.

Ugl richiama anche l’attenzione sulle condizioni logistiche in cui il personale è costretto a svolgere il proprio servizio: “È inaccettabile che ancora oggi molti capolinea siano privi di servizi igienici adeguati. Si tratta di una situazione che lede la dignità dei lavoratori e che non può trovare giustificazione in un servizio pubblico moderno”.

Forte preoccupazione viene espressa anche sul futuro dell’azienda: “Non esiste, ad oggi, una chiara strategia industriale che offra certezze ai lavoratori e al territorio. A ciò si aggiunge la preoccupazione derivante dagli investimenti per circa 19 milioni di euro, finanziati attraverso mutui, sui quali chiediamo la massima trasparenza. È indispensabile comprendere quali saranno le ricadute economiche e come si intenda garantire la sostenibilità finanziaria dell’azienda senza compromettere l’occupazione e la qualità del servizio”.

Per queste ragioni la Ugl Savona ritiene lo sciopero del 27 luglio un momento necessario di mobilitazione: “Questo sciopero non è contro i cittadini, ma per difendere un servizio pubblico essenziale. Senza lavoratori tutelati, senza sicurezza, senza investimenti sul personale e senza una prospettiva chiara, non può esistere un trasporto pubblico efficiente. Chiediamo all’azienda e alle istituzioni di aprire immediatamente un confronto serio, concreto, risolutivo e condiviso”.

I segretari concludono rivolgendo “un appello ai lavoratori affinché partecipino compatti alla mobilitazione, nella convinzione che solo attraverso l’unità sarà possibile ottenere risposte concrete e restituire dignità, sicurezza e prospettive al settore del trasporto pubblico locale della provincia di Savona”.