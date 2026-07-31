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Improvviso

Savona, tubatura rotta in via Verdi: intervento della polizia locale e dei tecnici

Operai al lavoro per ripristinare il guasto

Savona. Intervento della polizia locale e dei tecnici dell’acquedotto in via Verdi a Savona dove il cedimento improvviso di una tubatura della condotta idrica di un palazzo ha causato l’allagamento della sede stradale.

L’allarme è scattato tempestivamente a seguito delle segnalazioni dei residenti e degli automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Savona per gestire la viabilità.

Per consentire le operazioni di ripristino è stato necessario rimuovere le auto parcheggiate.

Insieme agli agenti sono arrivati sul luogo i tecnici e gli operai dell’acquedotto per ripristinare il guasto. In tre ore la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

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