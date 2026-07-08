Savona, torna al Priamar il New Medical Mystery Tour: una serata di musica, satira e solidarietà per l’Aias

Savona. Il Lions Club Savona Torretta rinnova il proprio impegno a favore della solidarietà con una nuova edizione del New Medical Mystery Tour, in programma sabato 11 luglio nella suggestiva cornice della Fortezza del Priamar.

Lo spettacolo, ormai divenuto un appuntamento atteso dell’estate savonese, proporrà una coinvolgente miscela di musica, teatro e satira, con l’obiettivo di offrire al pubblico una serata all’insegna del divertimento senza dimenticare il valore del servizio alla comunità.

Il nuovo allestimento vedrà le musiche dirette da Sergio Babbo, le coreografie di Gloria Realini e la regia di Ezio Venturino. La narrazione accompagnerà gli spettatori in una divertente e surreale visione della sanità del futuro, tra viaggi interplanetari, operatori cyborg e situazioni paradossali raccontate con ironia e leggerezza.

Gli sketch sono frutto della collaborazione tra Massimiliano Basso, Roberta Gioannini, Carlo Minuti, Pietro Nurra, Oscar Santoni, Fanny Tosetti ed Ezio Venturino, autori dei testi originali che caratterizzano lo spettacolo.

L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’Aias di Savona, associazione che da anni opera con professionalità e dedizione a sostegno dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

Attraverso iniziative come questa, il Lions Club Savona Torretta conferma la propria missione di servizio, promuovendo eventi capaci di coniugare cultura, partecipazione e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere concretamente il territorio e le realtà che vi operano.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per condividere una serata di spettacolo, sorrisi e generosità nella splendida cornice della Fortezza del Priamàr.