Savona, Synlab attiva le radiografie ad accesso libero: a luglio e agosto esami senza prenotazione presso il Centro Medico Olos

Savona. L’estate porta con sé giornate all’aria aperta, escursioni, attività sportive e vacanze, ma è anche il periodo in cui aumentano cadute, distorsioni, piccoli traumi e dolori muscolo-scheletrici. Situazioni che spesso richiedono una radiografia per escludere fratture o valutare rapidamente il problema di salute, evitando di rimandare gli accertamenti al rientro dalle ferie.

Per rispondere a questa esigenza, SYNLAB Centro Medico Olos ha attivato a Savona un servizio di Radiografie in accesso libero, disponibile per tutti i mesi di luglio e agosto, senza necessità di prenotazione. Un’iniziativa che punta a rendere la diagnostica ancora più accessibile, consentendo ai cittadini di ottenere una risposta in tempi rapidi quando è più necessaria.

Il servizio sarà disponibile presso il Polidiagnostico SYNLAB | Centro Medico Olos di via Nizza 1A il lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 19.00 oppure il mercoledì e il venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

Le radiografie possono essere utili in caso di traumi e infortuni, dolori articolari persistenti, patologie osteoarticolari, problematiche respiratorie e controlli post-operatori. Grazie all’accesso diretto, il paziente può effettuare l’esame senza dover attendere una prenotazione, ricevendo il referto nella stessa giornata.

Tra gli elementi distintivi dell’iniziativa vi è anche la presenza di un medico dedicato per i pazienti che non dispongono della prescrizione. In questi casi sarà lo specialista a valutare l’appropriatezza dell’esame e ad accompagnare la persona verso il percorso diagnostico più corretto, garantendo un accesso sicuro e appropriato alle prestazioni.

“L’estate è il periodo in cui aumentano gli incidenti di lieve entità, i traumi legati all’attività sportiva e i dolori conseguenti alle attività all’aperto. Offrire un accesso rapido alla diagnostica significa aiutare le persone a ottenere una risposta immediata e, se necessario, avviare tempestivamente il percorso di cura. Il nostro obiettivo è rendere la diagnosi semplice, veloce e vicina ai bisogni dei cittadini” dichiara Simona Lombardi, Regional Director SYNLAB Liguria.

Il servizio è convenzionato con i principali circuiti assicurativi e fondi di assistenza sanitaria integrativa e si inserisce nell’impegno di SYNLAB di sviluppare percorsi di salute sempre più accessibili e orientati alle esigenze del territorio.