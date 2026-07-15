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Disagi

Savona, sversamento d’olio in corso Svizzera: strada chiusa e lunghe code in entrambe le direzioni fotogallery

La situazione è resa ancora più critica dalla presenza del cantiere già attivo lungo la strada, dove la circolazione è regolata da un senso unico alternato con impianto semaforico

Savona, camion perde olio superstrada chiuso

Savona. Disagi alla viabilità a Savona, dove corso Svizzera è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di uno sversamento d’olio provocato da un mezzo pesante.

Sul posto sono al lavoro gli operatori del Seas per mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. Nel frattempo si registrano lunghe code di auto e mezzi pesanti in entrambe le direzioni (da Savona a Vado e Viceversa).

La situazione è resa ancora più critica dalla presenza del cantiere già attivo lungo la strada, dove la circolazione è regolata da un senso unico alternato con impianto semaforico.

Seguiranno aggiornamenti.

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Savona, camion perde olio su asfalto: superstrada chiusa
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