Savona. Disagi alla viabilità a Savona, dove corso Svizzera è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di uno sversamento d’olio provocato da un mezzo pesante.

Sul posto sono al lavoro gli operatori del Seas per mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. Nel frattempo si registrano lunghe code di auto e mezzi pesanti in entrambe le direzioni (da Savona a Vado e Viceversa).

La situazione è resa ancora più critica dalla presenza del cantiere già attivo lungo la strada, dove la circolazione è regolata da un senso unico alternato con impianto semaforico.

Seguiranno aggiornamenti.