Savona, sicurezza in Darsena. Ghezzi (Lega Giovani): “Risse, vandalismi e degrado, serve più presidio delle forze dell’ordine”

Savona. “La Darsena rappresenta uno dei luoghi simbolo di Savona, un punto di incontro per cittadini, famiglie e turisti. Tuttavia, negli ultimi tempi, cresce la preoccupazione per il progressivo peggioramento della sicurezza e del decoro urbano. Sempre più spesso vengono segnalati episodi di risse, schiamazzi, vandalismi e lanci di bottiglie di vetro, situazioni che generano paura tra residenti, esercenti e frequentatori della zona. Un luogo nato per valorizzare il waterfront cittadino rischia così di trasformarsi, soprattutto nelle ore serali e notturne, in un’area percepita come poco sicura. Residenti e commercianti hanno più volte sollecitato un presidio più costante delle forze dell’ordine e interventi concreti per contrastare il degrado”.A dirlo il Coordinatore Provinciale della Lega Giovani di Savona Edoardo Ghezzi.

“Non si tratta di criminalizzare i giovani che si sono resi protagonisti dei recenti fatti di cronaca delle ultime settimane, ma di tutelare il diritto di tutti a vivere la Darsena in tranquillità. La maggior parte dei ragazzi si comporta in maniera civile; il problema riguarda una minoranza che, con atteggiamenti violenti e incivili, finisce per danneggiare l’immagine dell’intera città. La sicurezza e il decoro urbano sono responsabilità condivise, ma il Comune ha il dovere di fare la propria parte. È necessario mettere in campo interventi concreti: rafforzare la presenza della polizia locale, collaborare con le forze dell’ordine, migliorare l’illuminazione e la videosorveglianza dove necessario e promuovere iniziative che restituiscano la Darsena ai cittadini”, aggiunge.

“La situazione legata alla sicurezza in città ha raggiunto livelli critici, con episodi di criminalità ormai frequenti in diverse zone. È necessaria una seria riflessione da parte di istituzioni, forze politiche e cittadini sul fallimento dei modelli di integrazione con cui si sono riempiti la bocca di falsi buonisti che hanno sempre avuto solo l’ intento di crearsi un corpo elettorale che sostituisca gli italiani delusi dalla sinistra. Davanti a questa emergenza, è dovere di tutte le forze politiche unirsi per tutelare la cittadinanza e il tessuto commerciale locale dal degrado. La Lega, coerentemente con l’azione già dimostrata in passato al Ministero dell’Interno, conferma la massima disponibilità a collaborare a un tavolo di confronto unitario. Savona merita di ritornare ad essere una città accogliente e sicura, dove residenti, famiglie, turisti e giovani possano trascorrere il proprio tempo senza timori. Ignorare il problema significherebbe rischiare che episodi di degrado e violenza diventino la normalità. Intervenire oggi significa invece preservare uno dei luoghi più belli e rappresentativi della città”, conclude Edoardo Ghezzi.