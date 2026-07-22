Savona, sciopero del trasporto pubblico in vista: assemblea dei lavoratori di Tpl

Savona. Sciopero del trasporto pubblico in vista, tra pochi giorni, lunedì 27 luglio e assemblea dei lavoratori domani sera (23 luglio) per confrontarsi sulle problematiche aziendali e sulle scelte degli enti proprietari, Comune e Provincia.

“Al centro del confronto – spiegano a IVG i rappresentanti dei lavoratori – le difficoltà operative per la carenza di personale: mancano 30 autisti al giorno, gli autobus vecchi con le operazioni di manutenzione intralciate da una politica aziendale non funzionale, la forte preoccupazione sull’appalto da 19 milioni di euro per l’acquisto di bus elettrici e a gas in autofinanziamento“.

“Sono state chieste – continuano – al Cda e agli Enti Comune e Provincia, garanzie sulla sostenibilità di questo finanziamento ma le organizzazioni sindacali non hanno avuto risposte”. Motori spenti dunque all’orizzonte.

“Il prossimo lunedì 27 ci sarà uno sciopero di 4 ore a sostegno di queste richieste. Lo sciopero – spiegano – è indetto dalla RSU sostenuto dalle Segreterie FILT-CGIL, SIAL-COBAS, UGL-FNA”.