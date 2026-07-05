“Savona perde il 118”: l’8 luglio un incontro pubblico per fare il punto sulla rivoluzione del soccorso ligure

Savona. Un tema caldo che tocca da vicino la salute pubblica e la gestione delle emergenze sul territorio della nostra provincia: il futuro del servizio di soccorso a Savona torna al centro del dibattito.

Mercoledì 8 luglio, a partire dalle ore 21, il Giardino Serenella della S.M.S. Fornaci (in Corso V. Veneto 73 r.) ospiterà un importante incontro pubblico dal titolo emblematico: “Savona perde il 118. Il punto sul progetto che rivoluziona il soccorso”.

L’evento si propone come un momento di analisi e confronto aperto alla cittadinanza per discutere i dettagli, i rischi e le prospettive del piano di accorpamento del 118 a livello regionale, una riforma che sta sollevando forti discussioni e preoccupazioni nel tessuto locale.

All’incontro prenderà parte un fitto parterre di ospiti istituzionali, rappresentanti sindacali, medici ed esperti del settore, tra cui: Marco Russo (Sindaco di Savona), Pierangelo Olivieri (Presidente della Provincia di Savona e Sindaco di Calizzano), Fabrizio Polverini (Responsabile del progetto accorpamento 118 ligure), Angelo Giupponi (Responsabile del servizio 118 ligure), Luca Corti (Presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Savona), Ennio Peluffo (Segretario Funzione Pubblica CGIL), Franco Bermano (ex Responsabile centrale 118 di Genova), Salvatore Esposito (ex Responsabile centrale 118 di Savona), Nanni Carlevarino (Presidente Croce Bianca di Savona) e Marcello Zinola (giornalista).

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Maurizio Pellissone. L’iniziativa vede la collaborazione e il supporto dell’A.N.P.I. (Sez. “Giuseppe Lagorio” Fornaci – Savona) e della Società Mutuo Soccorso Fornaci. La cittadinanza è invitata a partecipare per comprendere al meglio come cambierà la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio savonese.