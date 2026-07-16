Savona, Orsi attacca: “Su 4 milioni di euro solo il 3% sulla sicurezza, le priorità della giunta sono altre ma si riempie la bocca scaricando le colpe”

Savona. “Oggi parliamo di sicurezza, tema divenuto, mai come ora, centrale nel dibattito e nella cronaca anche cittadina. Documenti alla mano, su quasi 4.1 milioni che il Comune spenderà con una delibera che sarà approvata la settimana prossima (con il nostro voto contrario) solo lo 0,9% sarà utilizzato per migliorare il sistema di telecamere in città e il 2% per la polizia locale. Mentre ci si riempie la bocca dicendo che è sempre colpa degli altri, ma quando abbiamo 100 euro piovuti dal cielo da spendere ne mettiamo solo 3 per la sicurezza. Evidentemente non è una priorità di questa amministrazione”.

Lo dichiara Fabio Orsi, consigliere comunale di PensieroLibero.zero, intervenuto su questo tema anche durante la discussione della variazione di bilancio nella seduta della commissione consiliare di martedì scorso.

“Quest’anno ci sono la bellezza di più di 4 milioni di avanzo libero che il Comune (io non sono d’accordo) decide di spendere quasi tutti (circa il 90 per cento), forse perchè tra un anno si vota. Il Comune deve usare questi soldi, salvo il caso abbia debiti da coprire, o per nuovi investimenti o per spesa corrente che non abbia carattere ripetitivo altrimenti deve averla pianificata nel bilancio. Nelle scelte che si adottano si vedono le priorità dell’amministrazione. Sono assolutamente favorevole a indicare come priorità quella degli investimenti sugli edifici scolastici però si spendono solo 157mila euro su 4 milioni per le scuole, poi per altri finanziamenti accenderemo un mutuo, 198mila per la programmazione degli eventi teatrali e per la costituzoine dell’azienda per la gestione del teatro, 85mila per la Fondazione per la gestione di palazzo della Rovere, 300mila per i musei civici. Queste sono le priorità a fronte di tutto quello che c’è da fare?”.”

Orsi evidenzia quali – secondo lui – sono i temi più urgenti da affrontare: “Su pulizia, decoro, sicurezza non viene spesa neanche una parola nella presentazione. Siamo scollegati dal mondo che ci circonda, siamo più preoccupati di erogare i contributi per le manifestazioni, eventi e comitati territoriali quando la città ha altre necessità. La dice lunga l’approccio utilizzato che sebbene ci sia una voce, tutta da definire, da 133 mila euro spese straordinarie per la polizia locale nella presentazione della pratica non l’avete nominata perchè non vi interessa. Per voi è il tema 20″.

L’assessore al bilancio Silvio Auxilia in commissione ha replicato: “Noi riteniamo di aver operato correttamente. Sulle spese non ripetibili, il collegio dei revisori ha dato parere favorevole. Per quanto riguarda l’accensione del mutuo: ne abbiamo smaltiti 14 milioni in 4 anni, questo non porterà a un appesantimento della posizione debitoria. Ci sono spese che possono essere finanziate dall’avanzo libero e ci sono spese che abbiamo ritenuto essere più efficiente finanziare così. Mi scuso per non aver parlato della sicurezza, ma se ne parlava nel comunicato stampa, siamo ben consci delle necessità e dell’attenzione che questo tema deve meritare. Non riguarda solo l’amministrazione comunale ma in generale tutti i corpi anche sovracomunali“.