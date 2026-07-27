Savona, oggi il marchio passa ufficialmente a Mirko Grasso

Savona. Questa mattina il marchio del Savona Calcio passerà ufficialmente a Mirko Grasso. È attesa soltanto la firma presso il notaio Ruegg.
Da main sponsor a elemento di punta del progetto, diventerà l’unico titolare del logo biancoblù. Grasso fa parte della proprietà del club insieme al presidente Alain Milani e Adamo Agostino.
Passaggio partito da Piperissa, De Marchi, Pongiglione, Associazione Culturale Savona Fbc 1907 e Andy Calopristi, che con l’ex presidente Santucci ormai due anni fa erano stati protagonisti del viaggio in treno verso Roma per riportare in città il simbolo della propria squadra.