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Cambio

Savona, oggi il marchio passa ufficialmente a Mirko Grasso

Questa mattina la cessione presso il notaio Ruegg dai vecchi proprietari al nuovo elemento di punta del progetto biancoblù

Generico luglio 2026

Savona. Questa mattina il marchio del Savona Calcio passerà ufficialmente a Mirko Grasso. È attesa soltanto la firma presso il notaio Ruegg.

Da main sponsor a elemento di punta del progetto, diventerà l’unico titolare del logo biancoblù. Grasso fa parte della proprietà del club insieme al presidente Alain Milani e Adamo Agostino.

Passaggio partito da Piperissa, De Marchi, Pongiglione, Associazione Culturale Savona Fbc 1907 e Andy Calopristi, che con l’ex presidente Santucci ormai due anni fa erano stati protagonisti del viaggio in treno verso Roma per riportare in città il simbolo della propria squadra.

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