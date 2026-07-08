Savona, nuove telecamere in corso Tardy e Benech e piazza Maestri dell’Artigianato

Savona. E’ iniziata questa mattina l’installazione delle nuove telecamere nel quartiere dell’Oltreletimbro. In particolare, questa mattina gli operai erano al lavoro in corso Tardy e Benech. I dispositivi sono stati messi nei due incroci, davanti alla farmacia e di via Servettaz.

Da tempo i residenti e i commercianti chiedevano interventi per migliorare la sicurezza della strada. Nelle settimane scorse sono stati anche posizionati i cordoli spartitraffico all’altezza dell’incrocio davanti alla chiesa San Paolo.

Il progetto, presentato dall’assessore Barbara Pasquali lo scorso autunno in Prefettura, prevede nuove telecamere in Piazza Maestri dell’Artigianato, zona interessata da episodi di degrado e piccolo spaccio; Via Paleocapa, dove si registrano atti vandalici e furti ai danni delle attività commerciali; Corso Tardy e Benech, area segnalata per presenze moleste e casi di microfurti.

E’ previsto un ulteriore ampliamento dell’impianto di videosorveglianza cittadino con l’installazione di 15 telecamere dedicate alla lettura targhe ideate per mettere in collegamento il sistema comunale al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) della Polizia di Stato, tramite la Questura di Savona.

I due interventi sono finanziati con 90mila euro.