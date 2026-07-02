Savona, lutto in città: è morto Marcello Mata, storico dipendente dei Bagni Nilo

Savona. In tutte le aziende ci sono i proprietari e poi ci sono i dipendenti. Ma a volte questa linea è talmente sottile che i dipendenti diventano punti di riferimento più che i proprietari.

E ai Bagni Nilo succedeva questo. Marcello Mata era più che un dipendente, era il punto di riferimento di tutti i clienti: grandi e piccini.

Se si rompeva un ombrellone o si doveva prendere un lettino o non funzionavano le docce si chiamava una sola persona: Marcello. Dal bar, al ristorante, al bagnino: sapeva ricoprire tutti i ruoli.

“Era insostituibile, il nostro tuttofare – affermano Lucia e Lorenza, gestori dei Bagni Nilo – siamo cresciute insieme a lui da bambine, e adesso lavorava qui da tantissimi anni. A volte sapeva più lui le questioni legate ai Bagni che noi”.

La notizia della sua morte, avvenuta improvvisamente a 58 anni ha lasciato tutti sconvolti: “Ieri sera era ai bagni a lavorare come ogni giorno e questa mattina non c’era più. Siamo tutti sconvolti, non sappiamo neanche come potremmo proseguire la stagione senza di lui”, aggiungono.

Marcello è cresciuto con tanti dei clienti attuali dei bagni Nilo, ha servito generazioni di bagnati: “Era sempre spiritoso, allegro – proseguono – sapeva fare tutto ed era un punto di riferimento anche per tutti i gestori del bagni del Prolungamento. Nel corso degli anni ci sono state certamente delle divergenze ma poi la stima e l’affetto ha appianato tutto. Era uno di famiglia, Marcello era i Bagni Nilo”.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Non ti dimenticheremo mai”, concludono commosse le gemelle.

Marcello lascia il figlio Alessandro, la mamma, la sorella Isabella e la compagna Enza.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 3 luglio, alle ore 15 nella chiesa del Sacro Cuore a Savona.