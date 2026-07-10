Savona, l’Unione Sportiva Letimbro celebra i suoi 80 anni di storia

Savona. Sabato 11 luglio dalle ore 17 al Palazzo delle Azzarie, nella frazione Santuario, l’Unione Sportiva Letimbro 1945 festeggerà gli ottant’anni dalla sua fondazione con un pomeriggio aperto alla cittadinanza e dedicato alla storia dell’associazione, operante insieme alla Parrocchia San Bernardo, e della comunità della Valle del Letimbro.

Fondata l’8 dicembre 1945, pochi mesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Unione Sportiva Letimbro nacque con l’obiettivo di offrire ai giovani un luogo di incontro, crescita e aggregazione. In questi ottant’anni ha rappresentato un punto di riferimento non solo per l’attività sportiva ma anche per la vita culturale e sociale del territorio.

La manifestazione inizierà con i saluti istituzionali del presidente Simone Botta, del vicario generale diocesano e parroco don Camillo Podda e del sindaco Marco Russo. Seguiranno testimonianze e ricordi dedicati ai principali momenti della storia dell’associazione: dall’attività teatrale e ricreativa alle iniziative che hanno segnato la vita della comunità, dalla figura del primo presidente Enrico Lavagna alla realizzazione del Monumento ai Caduti nella frazione San Bernardo in Valle.

Sarà inoltre inaugurata una mostra fotografica che, attraverso immagini e documenti d’epoca, ripercorrerà ottant’anni di vita associativa, raccontando il profondo legame tra l’Unione Sportiva Letimbro e il territorio. La mostra resterà aperta anche domenica 12 luglio. L’ingresso all’evento sarà libero.

“L’anniversario rappresenta un’occasione non soltanto per ricordare il passato ma anche per rendere omaggio a tutte le persone che nel corso dei decenni hanno contribuito a fare dell’Unione Sportiva Letimbro un patrimonio di sport, volontariato e coesione sociale per la città”, dicono i rappresentanti dell’associazione.