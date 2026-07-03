Savona, lunedì 6 luglio aprirà al pubblico la nuova piscina scoperta “Carlo Zanelli”

Savona. Lunedì 6 luglio 2026 aprirà al pubblico la nuova piscina scoperta da 25 metri realizzata dal Comune di Savona come secondo lotto del complesso natatorio “Carlo Zanelli”.

A marzo erano terminati i lavori del secondo lotto ed l’apertura era prevista per l’estate. Ora la tanto attesa data è finalmente arrivata.

La nuova piscina sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17, il sabato e la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Il pubblico potrà accedere alla nuova piscina passando dalla segreteria posta nell’atrio della piscina olimpica. I prezzi per accedere alla vasca da 25 metri sono uguali a quelli in vigore per la vasca da 50 metri.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 3,5 milioni, finanziato con 2,5 milioni, provenienti da fondi PNRR, a cui si aggiunge 1 milione di cofinanziamento del Comune di Savona.