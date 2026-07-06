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Dramma in casa a Savona: esplosi colpi di pistola tra marito e moglie, lei è grave fotogallery

Sarebbero coinvolti un uomo e una donna, è successo in via Mongrifone: sul posto, soccorsi e Forze dell’ordine

Savona Sparatoria

Savona. Una lite è sfociata nel sangue a Savona. È successo questa mattina (6 luglio) poco dopo le 7, in via Mongrifone.

Protagonisti della vicenda sono marito e moglie, rispettivamente di 99 e 86 anni. Avevano un’arma in casa e all’improvviso, per cause in via di accertamento, sono stati esplosi colpi di pistola. 

Stando ad una prima ricostruzione, è stato l’uomo ad impugnare l’arma e a fare fuoco contro la donna.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Bianca di Savona, e due automediche del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Savona. 

La donna è stata ferita in modo molto grave, mentre il marito, che pare abbia tentato a sua volta di togliersi la vita dopo aver sparato alla consorte, avrebbe riportato solo alcune lievi ferite. 

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Savona, lite in casa sfocia nel sangue: esplosi colpi di pistola

Lei è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove, ora, si trova ricoverata in rianimazione; lui è stato accompagnato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona (poi dimesso poco dopo).

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