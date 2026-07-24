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Interventi

Savona, lavori di ammodernamento nei parcheggi Priamar, Via Piave e Torre Porto

Le attività comporteranno alcune temporanee modifiche alla fruibilità delle aree di sosta

Parcheggio Via Piave Savona

Savona. Nell’ambito del programma di ammodernamento delle infrastrutture dedicate alla sosta da lunedì 27 a venerdì 31 luglio saranno effettuati interventi di sostituzione e aggiornamento degli impianti presso i parcheggi Priamar, Via Piave e Torre Porto.

Le attività comporteranno alcune temporanee modifiche alla fruibilità delle aree di sosta. In particolare, durante le operazioni di manutenzione i parcheggi Priamar e Torre Porto potranno essere chiusi al pubblico, mentre il parcheggio Via Piave resterà operativo, pur con possibili limitazioni o rallentamenti nell’ingresso e nell’uscita.

Per informare tempestivamente i clienti sono stati posizionati presso tutte le strutture interessate appositi avvisi con le indicazioni utili.

L’azienda “si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i clienti per la collaborazione e la comprensione, confidando che gli interventi consentiranno di offrire un servizio ancora più moderno ed efficiente”.

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