Savona, investimento pedonale in via Crispi

Savona. Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Savona, dove intorno alle 18.30 si è verificato un investimento pedonale in via Crispi.

Secondo le prime informazioni, una persona è stata investita per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Savona e la Polizia Stradale, che si è occupata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e la dinamica dell’investimento.