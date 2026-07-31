Savona. Incidente nella serata odierna (31 luglio), a Savona. È successo una manciata di minuti dopo le 22, a Zinola, all’incrocio con via Lazzaro De Maestri.

Stando a quanto ricostruito, si è trattato di uno scontro tra un’auto (una Mini) ed uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, un ragazzo di 27 anni: sbalzato dalla sella, dopo un violento impatto contro la fiancata destra dell’auto, è caduto sull’asfalto, riportando diversi traumi e ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa di Vado, l’automedica del 118, la Polstrada e la Polizia locale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 27enne è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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Savona, incidente auto-scooter a Zinola: un ferito grave e soccorsi mobilitati

La strada è stata temporaneamente chiusa (poi riaperta) in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.