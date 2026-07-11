Savona in Eccellenza ed Albingaunia in Promozione? Il 16 la probabile ufficialità

Si preannunciano giornate decisive per la definizione dei tabelloni dei prossimi campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. A differenza degli scorsi anni, la composizione dei gironi per la stagione 2026/27 alle porte si sta trasformando in un vero e proprio enigma per gli addetti ai lavori. Sul tavolo, le possibili mancate iscrizioni di alcune storiche realtà e una serie di rinunce dell’ultima ora stanno rimescolando le carte in un contesto già decisamente caotico.

In Eccellenza, è quasi certa la non iscrizione della Voltrese. Fatto che porterebbe al ripescaggio del Savona. In Promozione, si va quindi verso i quattro posti vacanti: uno liberato dal Savona in Eccellenza, uno dal Legino – fuso col Savona -, uno dalla rinuncia ufficiale del Lavagna 2.0 e il quarto dalla possibile se non probabile non iscrizione dello Sporting Taggia.

Le prime tre beneficiarie di questo effetto domino sarebbero Casarza, Borgo Incrociati e Campese. La quarta squadra verrebbe “pescata” tra le squadre terze classificate: il Rabona Via dell’Acciaio (che ha la miglior media punti), l’Albingaunia e il Lerici, che hanno la medesima media punti. Da quanto si vocifera dal ponente ligure, tuttavia, sembrerebbe che l’Albingaunia possa essere il principale “indiziato” per il salto in Promozione.

Per avere tutto il quadro definito bisognerà quindi attendere il 16 luglio, termine ultimo per l’iscrizione delle società nei rispettivi campionati di competenza.