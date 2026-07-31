Savona, il Bar Haiti abbassa la serranda. Marco Casarino lascia dopo anni dietro al bancone: “Situazione insostenibile”

Savona. Tra pochi giorni il Bar Haiti abbasserà definitivamente la serranda. Lo storico locale di piazza Sisto IV cesserà infatti l’attività dal 1° settembre, ponendo fine a un’avventura iniziata nel dicembre del 2005 con Marco Casarino dietro al bancone. Prima della chiusura definitiva, il titolare si concederà due settimane di ferie a partire dal 14 agosto.

Casarino era arrivato al Bar Haiti nel dicembre del 2005. Per tutti questi anni è stato una presenza fissa della piazza, prima insieme al suo inseparabile cane Arturo e oggi con Ettore, diventati entrambi, nel tempo, delle vere e proprie mascotte di piazza Sisto e volti conosciuti da clienti e passanti.

Una decisione sofferta, maturata dopo un lungo periodo di difficoltà che, secondo il titolare, hanno reso impossibile proseguire. “Dopo il Covid è cambiato tutto, ma la mazzata finale è arrivata quando hanno reso pedonale un tratto di via Manzoni. Da quel momento la strada è rimasta vuota e il passaggio delle persone è crollato. Per un’attività come la nostra è stato un colpo durissimo”, racconta.

Secondo il commerciante, il calo della clientela è stato costante negli ultimi anni, fino a rendere insostenibile la gestione del bar. Marco non nasconde l’amarezza anche per come, a suo giudizio, è cambiata la città negli ultimi anni. “Savona è cambiata tantissimo e purtroppo è peggiorata. C’è sempre meno gente in giro e fare commercio è diventato davvero difficile. Ho la sensazione che non sarò l’unico a chiudere: temo che presto anche altri negozi della zona di piazza Sisto saranno costretti ad abbassare la serranda”, afferma.

Il futuro, però, sarà lontano dalla caffetteria. “Ho già la patente per guidare i camion e mi piacerebbe che quella diventasse la mia prossima professione. Prima, però, voglio prendermi un po’ di riposo”, spiega Casarino.

Tra i motivi della sua amarezza c’è anche il degrado che, a suo dire, interessa la piazza durante i mesi più freddi. “Soprattutto in inverno piazza Sisto è frequentata da persone poco raccomandabili, con brutti vizi. Ho segnalato più volte la situazione al Comune, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta”, afferma.

Il Bar Haiti, per decenni punto di riferimento del centro storico savonese, si prepara così a chiudere i battenti. Al momento nessuno ha rilevato l’attività e non ci sono acquirenti pronti a subentrare nella gestione del locale.

Per Casarino si chiude così un lungo capitolo iniziato più di venti anni fa e vissuto sempre con passione, insieme ai suoi fedeli compagni a quattro zampe Arturo ed Ettore. Dal primo settembre inizierà una nuova fase della sua vita, con un cambio di mestiere radicale ma con la speranza di guardare al futuro con maggiore serenità.