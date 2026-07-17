Savona, gara per la gestione di piscina Zanelli: punteggio più alto per Amatori Nuoto

Savona. All’Amatori Nuoto 91 punti, alla Rarinantes Savona 87. Sono i punteggi delle due società che hanno partecipato alla gara per la gestione di piscina Zanelli.

L’aggiudicazione sarà ufficiale nei prossimi giorni: se dalle verifiche sulla documentazione presentata dalla società prima classificata non emergeranno irregolarità, si aggiudicherà l’affidamento della gestione dell’impianto natatorio per 12 mesi.

Amatori Nuoto Savona e Rari Nantes Savona, le due offerte presentate per la gestione per un anno della piscina Zanelli.

La gara era stata avviata lo scorso aprile con la pubblicazione del bando. Tra gli obblighi a carico del concessionario sono previsti le spese per le utenze, manutenzione ordinaria dell’impianto e degli spazi esterni, i controlli interni per la verifica del corretto funzionamento del complesso e la corretta gestione igienico-sanitaria, pulizia e sanificazione dei locali, vigilanza e assistenza agli utenti. Nel bando sono previsti anche obblighi di riserva degli spazi acquei a garanzia dell’attività agonistica di alto livello.

Nel frattempo per il completamento dei lavori del secondo lotto, inaugurato lo scorso mercoledì, (tra i quali la copertura) si procederà con il project financing. La Rari Nantes aveva presentato un progetto da quasi 2 milioni di euro.