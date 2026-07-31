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Eccellenza

Savona, energia e futuro: doppio colpo Croce e Zhao

I biancoblù puntano sui giovani, arriva un attaccante classe 2008 dall’Arenzano e un difensore classe 2009 dal vivaio del Vado

Generico luglio 2026

Il Savona aggiunge due ragazzi per il futuro in vista della prossima stagione di Eccellenza.

Il club biancoblù ha chiuso due operazioni in prospettiva e ha ufficializzato l’inserimento di due profili giovani nel roster della prima squadra.

Il primo è Matteo Croce. Attaccante classe 2008, reduce dall’Arenzano. In Eccellenza era arrivato dall’Entella e ora porta freschezza e corsa nel reparto avanzato.

Il secondo è Mirko Zhao. Difensore classe 2009, cresciuto nel vivaio del Vado. È un investimento sul domani, un ragazzo su cui costruire.

Due ragazzi giovani, motivati, pronti a spingere forte per il Savona.

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