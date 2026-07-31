Savona, energia e futuro: doppio colpo Croce e Zhao

Il Savona aggiunge due ragazzi per il futuro in vista della prossima stagione di Eccellenza.

Il club biancoblù ha chiuso due operazioni in prospettiva e ha ufficializzato l’inserimento di due profili giovani nel roster della prima squadra.

Il primo è Matteo Croce. Attaccante classe 2008, reduce dall’Arenzano. In Eccellenza era arrivato dall’Entella e ora porta freschezza e corsa nel reparto avanzato.

Il secondo è Mirko Zhao. Difensore classe 2009, cresciuto nel vivaio del Vado. È un investimento sul domani, un ragazzo su cui costruire.

Due ragazzi giovani, motivati, pronti a spingere forte per il Savona.