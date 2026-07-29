Savona Downtown Music Festival, ultima serata in Darsena: ecco i protagonisti della notte bianca

Savona. Dopo il grande successo dei primi 4 Giovedì di Luglio, si chiude con una grande festa della musica il Savona Downtown Music Festival 2026. Il prossimo giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 21:15, la splendida cornice della Darsena di Savona ospiterà il “Darsena Music Around”, un viaggio musicale eclettico e transgenerazionale attraverso quattro palchi diffusi per concludere con una grande festa la rassegna che rappresenta l’anima musicale dell’estate savonese, nata per valorizzare il territorio attraverso la cultura e l’intrattenimento dal vivo. Inserito nel quadro delle attività di promozione della città, il festival in queste 4 serate di Luglio ha trasformato il centro urbano in un palcoscenico diffuso, integrando la proposta artistica con il tessuto commerciale e gastronomico locale. Giovedì tocca alla Darsena, dove i commercianti stanno preparando tante iniziative e specialità dedicate in tutti i locali del porticciolo.

“Con la sua serata finale nella splendida cornice della Darsena si conclude un’edizione del Savona Downtown Music Festival che ha saputo coinvolgere migliaia di persone, confermando Savona come una città viva, accogliente e capace di offrire eventi di qualità. Abbiamo voluto chiudere con una grande festa diffusa, portando la musica nelle sue declinazioni più varie in uno dei luoghi più suggestivi della città e valorizzando la Darsena i suoi operatori e i bellissimi scorci che questo luogo offre – commenta il Vicesindaco Elisa Di Padova -. Ringrazio gli organizzatori, i partner, le associazioni, gli artisti, i volontari e il pubblico che, con entusiasmo e partecipazione, hanno reso speciale ogni serata. Questo Festival rappresenta un investimento sulla cultura, sulla socialità e sull’attrattività di Savona e continueremo a lavorare perché possa crescere ancora”.

I quattro palchi della serata saranno affidati ad altrettanti artisti di grande spessore artistico:

in Largo Roni: Paolo Bonfanti Trio (“Tonight Blues!”). Chitarrista, compositore e frontman storico dei Big Fat Mama negli anni ’80, il genovese Paolo Bonfanti è uno dei massimi esponenti del rock-blues in Italia. Formatosi al Berklee College of Music di Boston, porterà sul palco in formazione trio un sound potente, viscerale e di grande impatto live, capace di fondere la tradizione americana con la sua forte sensibilità autoriale.

In Piazza Calabresi: Napo canta De André (“Bocca di Rosa e altri racconti…”). Alberto “Napo” Napolitano è ampiamente considerato dalla critica come uno dei più straordinari e fedeli interpreti della musica di Fabrizio De André. Grazie a una straordinaria somiglianza vocale e a un profondo rispetto filologico, Napo ripercorrerà la discografia di Faber, spaziando dai grandi classici storici fino alle perle più intime ed etniche della canzone d’autore ligure.

In Piazza d’Allaggio: Los Duendes (Musica gipsy e flamenca). Un travolgente ensemble guidato dal chitarrista Marco Galvagno e arricchito da artisti e ballerini di flamenco. Lo spettacolo è specializzato in sonorità ritmiche e passionali e ricrea l’atmosfera calda e festosa tipica della rumba gitane sulla scia dei celebri Gipsy Kings, fondendo virtuosismi alla chitarra acustica e percussioni.

In Largo delle Coffe: Miky & the Red Rockets (“The ’50s: the rockabilly golden age”). Un viaggio adrenalinico nel Rock ‘n’ Roll e nel Neo-Rockabilly degli anni ’50 capitanato dalla graffiante voce di Viola Krainz. Il repertorio rende omaggio ai giganti del genere, come Elvis Presley e Chuck Berry, e celebra le grandi pioniere femminili della prima era rock, come Wanda Jackson e Janis Martin.

Inoltre, tante le iniziative e le specialità create ad hoc dai titolari delle attività commerciali che potranno essere degustate già dall’orario dell’aperitivo per godere di un’intera serata in Darsena di musica ed intrattenimento pieds dans l’eau.

ll piano di sicurezza per la Darsena non prevede la chiusura della zona, ma le aree di spettacolo saranno presidiate da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

Tra le novità per raggiungere la Darsena c’è la navetta sperimentale completamente gratuita che collega il Campus, Legino con il centro Città e la Darsena passando dalla Stazione: utilizzarla è molto semplice occorre scaricare la app Easy Bus Tpl, scegliere orario e fermata di partenza e destinazione e prenotare la corsa almeno 20′ prima della partenza.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.