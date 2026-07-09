Savona Downtown Music Festival: eroCaddeo sul palco di piazza Sisto, per la prima volta notte bianca anche in largo dei Vegerio

Savona. Tutto pronto per la seconda serata del Downtown Music Festival Savona. Questa sera sul palco di piazza Sisto salirà il cantautore eroCaddeo, secondo classificato nell’ultima edizione di X Factor.

Le sue canzoni nascono da esperienze personali che si trasformano in racconti universali: storie intime e autentiche, capaci di toccare il cuore fin dal primo ascolto grazie a parole semplici, emotive e dirette. Nel 2025 partecipa a X-Factor classificandosi secondo e i suoi singoli “punto” e “luglio”, record di streaming, lo consolidano come una delle nuove realtà più autentiche e promettenti della nuova scena pop italiana. Il titolo del tour che porta nella nostra città riprende quello del suo ultimo singolo, “lontano da casa”, brano che racconta ciò che resta quando si sceglie di partire: la distanza da un luogo che continua ad abitare i pensieri, le abitudini e i gesti di ogni giorno, anche quando la vita porta altrove. E la vita porta eroCaddeo questa sera a Savona, entusiasta di far ascoltare live la sua musica nella nostra regione: “In tanti ci avevano chiesto quando saremmo venuti in Liguria e sono molto contento di poterci finalmente essere, la Liguria mi ricorda un po’ la Sardegna e quindi mi sentirò un po’ a casa”, dichiara il giovane artista. In questa nuova dimensione live, quel sentimento diventa un viaggio condiviso con il pubblico, a cavallo tra il bisogno di inseguire i propri sogni e quello di sentirsi ancora parte di qualcosa, eroCaddeo porta sul palco il racconto di una generazione in movimento, sospesa tra partenze, nostalgia e appartenenza, dando nuova forma a un legame che non si spezza, ma cambia insieme a chi cresce. Infatti oltre al palco di Piazza Sisto che accenderà i riflettori dalle 22,15, c’è l’intera città che va in scena dalle ore 18 con il Savona Downtown Music Festival: concerti, dj set, esibizioni di danza e sportive, aperitivi, cene a tema e tanto shopping vi aspettano in ogni angolo del centro grazie alle iniziative dei commercianti. Per il primo giovedì la notte bianca arriva anche in largo dei Vegerio. Le attività che aderiscono sono: Stile in scena, La boqueria, JollyPizza, Castiglione, Bioprofumeria Amaté, Merceria a soqquadro, Darling.

Si rinnova anche giovedì 9 luglio lo spazio per gli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito) e del Complesso Museale della Cattedrale, del Brandale e Cappella Sistina con orario 20,30 – 22,30. Aperture straordinarie previste anche per le sale espositive di Palazzo Vescovile e per l’Oratorio di Nostra Signora di Castello.

SICUREZZA E VIABILITA’

ll piano di sicurezza per Piazza Sisto IV anche per questo secondo giovedì non prevede la chiusura della piazza, ma l’area spettacolo sarà presidiata da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

In occasione delle manifestazioni sono previste limitazioni al traffico e alla viabilità (Ordinanza n.620 del 29/06/2026).

Divieti di sosta. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: Via Verzellino (da Corso Italia a Via Guidobono), Via Luigi Corsi (da Via Niella a Via XX Settembre), Via Manzoni (da Via Verzellino a Via Paleocapa), Via Garassino (da Via Manzoni a Piazza Giulio II) solo il 2, 9 e 16 luglio, Via Astengo (da Via Montenotte a Corso Italia), Via Montenotte (da Piazza Mameli a Via Luigi Corsi), Via Guidobono (da Piazza del Popolo a Corso Mazzini), Via Caboto (da Piazza Cavallotti a Via Untoria), Via Untoria, Via N.S. dell’Olmo, nel tratto destinato alla sosta di motocicli e ciclomotori, Corso Italia (tratto pedonale e ZTL da Via Vegerio a Corso Mazzini, escluse le direttrici di Piazza Giulio II e Via Battisti), Via Ratti (zona pedonale e ZTL), Largo Vegerio, lato Piazza Mameli (esclusivamente il 9 luglio).

Inoltre, in Via Verzellino saranno riservati cinque stalli ai veicoli muniti di contrassegno CUDE per persone con ridotte capacità motorie.

Chiusure al traffico. Dalle ore 16:00 alle ore 2:00 di domani sarà vietata la circolazione veicolare, ad eccezione dei mezzi autorizzati e degli aderenti alla manifestazione, nelle principali vie interessate dall’evento, tra cui: Via Verzellino, Via Guidobono, Via Luigi Corsi, Via Manzoni, Via Astengo, Via Caboto, Via Untoria, Via N.S. dell’Olmo, Corso Italia (tratto pedonale e ZTL), Via Montenotte, Via Garassino, l’intera area della ZTL del centro storico medievale

L’ordinanza prevede inoltre: l’inversione temporanea del senso unico in un tratto di Via Manzoni, nei giorni in cui Via Garassino non è percorribile; l’istituzione di un senso unico alternato a vista in Via Verzellino, all’intersezione con Via XX Settembre; deviazioni e direzioni obbligatorie nelle principali intersezioni interessate dalla manifestazione, con apposita segnaletica.

Infine, nel tratto di Via Montenotte compreso tra Via Luigi Corsi e Corso Mazzini, non interessato direttamente dall’evento, sarà consentita esclusivamente la sosta. I veicoli presenti potranno circolare unicamente per lasciare l’area.