Savona, dopo l’accoltellamento in spiaggia al Prolungamento è corsa ad acquistare lo spray al peperoncino

Savona. L’episodio di cronaca avvenuto domenica pomeriggio sulla spiaggia del Prolungamento, dove una lite è sfociata in un accoltellamento rivelatosi fatale per Yassine Mirinioui , ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città. E c’è anche chi, dopo quanto accaduto, ha deciso di acquistare uno spray al peperoncino per sentirsi più sicuro.

A confermarlo è anche l’armeria di Savona, dove tra lunedì e martedì si è registrato un sensibile incremento delle vendite di spray al peperoncino per autodifesa. “In appena due giorni ne abbiamo venduti una decina, un numero che normalmente raggiungiamo nell’arco di un’intera settimana”, spiega Dario Tessitore titolare dell’omonima armeria.

Secondo il titolare, l’interesse è aumentato subito dopo il grave episodio di domenica, con diversi clienti che hanno manifestato la volontà di dotarsi di uno strumento di difesa personale. La maggior parte degli acquirenti è rappresentata da donne, che continuano a essere le principali clienti per questo tipo di prodotto, acquistato come strumento di autodifesa consentito dalla normativa vigente.

Secondo il titolare dell’attività, il grave episodio di cronaca avrebbe contribuito ad aumentare le richieste nell’immediato, anche se il trend di crescita delle vendite è in atto già da diversi anni. “Rispetto al passato se ne vendono sempre di più – osserva -. Molte persone ci dicono di voler avere uno strumento per sentirsi più tranquille quando si spostano da sole o nelle ore serali. È una richiesta che negli ultimi anni è aumentata, anche per una maggiore percezione della microcriminalità“.

Gli spray al peperoncino, se conformi alla normativa vigente, possono essere acquistati e detenuti legalmente in Italia e rappresentano uno degli strumenti di difesa personale più richiesti da chi desidera sentirsi più sicuro nei propri spostamenti quotidiani.