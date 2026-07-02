Savona, dopo 7 anni via alla Strà torna fruibile: intervento di messa in sicurezza da 500mila euro

Savona. Dopo i gravi eventi alluvionali del 2019, che avevano provocato numerosi movimenti franosi e l’interruzione completa della strada, via alla Strà è tornata pienamente fruibile grazie a un importante intervento di messa in sicurezza del valore di 500 mila euro, finanziato con risorse statali dedicate alle cosiddette Medie Opere.

Da tempo i residenti chiedevano di riaprire al transito il prima possibile e la richiesta era stata anche oggetto di una protesta in piazza.

“Via alla Strà – evidenziano dal Comune – rappresenta inoltre una importante via di comunicazione da Legino verso Cadibona, Altare e tutta la Val Bormida, rendendo questo intervento ancora più strategico per la mobilità del territorio”.

Il progetto ha interessato diversi punti critici lungo il tracciato, con opere di consolidamento dei versanti, sistemi di drenaggio delle acque, rifacimento della sede stradale e interventi di ingegneria naturalistica pensati per garantire una protezione duratura del territorio.

Un intervento concluso che non ha riguardato soltanto il ripristino della viabilità, ma anche il miglioramento complessivo della sicurezza idrogeologica dell’area, con l’obiettivo di prevenire futuri dissesti e tutelare cittadini e infrastrutture.

“Un’opera che coniuga sicurezza, resilienza e attenzione al paesaggio, restituendo un collegamento fondamentale alla comunità e rafforzando la capacità del territorio di affrontare gli effetti degli eventi meteorologici più intensi”.