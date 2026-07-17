Savona: dal 1 agosto al via il biglietto unico dei Musei Civici, aumenta la tariffa del biglietto singolo

Savona. A partire dal primo di agosto il Comune di Savona introduce il biglietto unico dei Musei Civici che consentirà l’accesso, con un solo titolo di ingresso valido una settimana al costo di euro 15.00, alla Pinacoteca Civica, al Museo Archeologico, alla Cella di Mazzini e ai Musei Sandro Pertini e Renata Cuneo per una settimana.

Le novità non sono però finite: il biglietto Musei Civici per i residenti a Savona avrà validità un anno con possibilità’ di ingresso ai Musei tutte le volte che lo desidereranno, durante gli orari di apertura, con ospiti a tariffa ridotta.

Il biglietto singolo subirà un adeguamento legato alla crescita dell’offerta e al fatto che le tariffe musei sono ferme dal 2016: da Euro 5.00 a Euro 8.00 l’intero e da Euro 3.00 a Euro 5.00 per il ridotto. Queste tariffe riguardano la Pinacoteca Civica e il Museo Archeologico, la tariffa di ingresso per il Museo Pertini e Cuneo rimarrà invariata.

Il biglietto unico si aggiunge al più ampio processo di riorganizzazione del sistema museale del Comune di Savona finalizzato ad ampliare e valorizzare, in modo organico, la fruizione dell’intero patrimonio storico e artistico custodito nei musei civici.

Il visitatore avrà la possibilità di abbinare l’accesso alla Pinacoteca Civica, nel centro cittadino, a una visita ai Musei che si trovano sulla Fortezza del Priamar. Il costo del biglietto intero è di Euro 15.00, ridotto Euro 10.00 e resteranno valide le precedenti agevolazioni, come il biglietto gratuito per gli under 18, sia per l’ingresso ridotto che la gratuità. Il biglietto cumulativo che da anni con successo permette di visitare nella stessa giornata la Pinacoteca civica e il Museo della Ceramica, rimarrà attivo con un costo di euro 15.00 l’intero ed euro 10.00 il ridotto.

L’assessore Nicoletta Negro dichiara: “Abbiamo adeguato la tariffa d’ingresso all’offerta museale che negli ultimi anni è diventata sempre più attrattiva. Oltretutto era dal 2016 che i biglietti non subivano aumenti. In più, con l’introduzione del biglietto unico, i nostri cittadini potranno entrare nei musei civici tutte le volte che vorranno per diventare ambasciatori, consapevoli, dei tesori custoditi all’interno dei luoghi di cultura di Savona. Philippe Daverio diceva, provocatoriamente che bisognava andare al museo e guardare un quadro solo, perché l’arte doveva essere compresa grazie ad un’osservazione lenta e personale, nel nostro piccolo il mio sogno è quello che i cittadini possano sentirsi liberi di entrare ed uscire dalle sale per godere del nostro patrimonio in modo privilegiato”.

“Le progettualità inerenti l’offerta museale savonese annunciate un anno e mezzo fa, si stanno concretizzando – spiega la Direttrice dei Musei Civici di Savona, Valentina Frascarolo – è stato creato un nuovo sito che racchiude e racconta l’intero sistema museale cittadino, sito connesso a un portale per la bigliettazione elettronica. I musei savonesi avranno presto anche una vetrina in centro città, al piano terra di Palazzo Gavotti, sede della Pinacoteca: oltre a essere biglietteria e bookshop, diventerà un vero e proprio spazio orientativo per l’offerta cultura di Savona”.