Savona, controlli al Prolungamento: ha un coltello nello zaino e colpisce un poliziotto alla spalla

Savona. La notte di domenica, intorno all’una, nei pressi di Piazza Eroe dei due Mondi, la Volante ha controllato due individui che alla vista della pattuglia hanno immediatamente mostrato insofferenza alla vista delle divise.

Il primo, un trentunenne, algerino, con precedenti, nel fornire le proprie generalità, ha minacciato pesantemente il personale operante, che ha proceduto alla sua perquisizione, rinvenendo nella sua disponibilità un coltellino e all’interno del suo zaino diversi oggetti dei quali non ha saputo giustificare la provenienza, probabili proventi di furto. Durante la stessa perquisizione l’uomo, proseguendo nell’ostilità verso i poliziotti, ne ha colpito uno alla spalla.

L’altro controllato, un ventinovenne di origine marocchina, con precedenti, ha rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità e, perquisito, è stato trovato in possesso di uno smartphone di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

I successivi accertamenti hanno permesso ai poliziotti di risalire alla sua identità e di verificare che nei suoi confronti risultavano pendenti due mandati di cattura per custodia cautelare in carcere emessi uno dalla Corte d’Appello di Genova e l’altro dal G.I.P. di Genova, oltre ad ordini di rintraccio per notifica di diversi atti giudiziari.

Pertanto, al termine delle attività i due uomini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, il primo per porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza e minaccia a P.U., resistenza e ricettazione, mentre il secondo per violenza e minaccia a P.U., ricettazione e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

In esecuzione dei mandati di cattura, il ventinovenne è stato accompagnato al carcere genovese di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.