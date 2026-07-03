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Cordoglio

Savona, centinaia di persone per l’ultimo saluto a Marcello Matà: storico dipendente dei Bagni Nilo

E' morto all'età di 58 anni. Lascia il figlio Alessandro, la mamma Irene, la sorella Isabella e la compagna Enza

Generico luglio 2026
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Savona. Grande partecipazione e grande commozione per l’ultimo saluto a Marcello Matà, lo storico bagnino dei Bagni Nilo mancato improvvisamente (nella giornata del 2 luglio) all’età di 58 anni.

Tra i presenti tanti clienti dei Bagni Nilo, tanti colleghi e gestori dei diversi stabilimenti del Prolungamento, tanti addetti ai lavori, amici di infanzia e la famiglia.

Tra le panche seduti anche moltissimi giovani, oggi clienti dei Bagni Nilo, che Marcello ha visto crescere. “Era una bravissima persona“, “sempre allegro con la battuta pronta“, “seduto sul trespolo guardava con grande attenzione i nostri piccoli figli fare il bagno“, “era uno di Famiglia“. Queste le frasi più ricorrenti tra le diverse centinaia di persone presenti nella chiesa del Sacro Cuore per dare l’ultimo saluto a Marcello.

In prima fila mamma Irene, la sorella Isabella, il figlio Alessandro, la compagna Enza, la nipote e la mamma di suo figlio Kruschenka. Ed è proprio a loro che il sacerdote, durante, l’omelia si è rivolto: “Marcello era giovane ma ha seminato tanto amore e lo si vede da oggi, dalla chiesa piena. Cercate questo amore di non dimenticarlo mai e di continuare a farlo germogliare“.

 

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