Savona, cani messi in salvo dalla Polizia Locale e dal servizio veterinario: “Nessuna richiesta resta inascoltata”

Savona. Una segnalazione riguardante la presenza di alcuni cani detenuti in condizioni ritenute non idonee ha portato all’intervento della Polizia Locale di Savona e del servizio veterinario dell’Asl2.

Nel corso del sopralluogo, disposto per verificare la situazione ed eventualmente procedere al sequestro degli animali, sono stati presi in carico sei cani.

“Nessuna richiesta d’aiuto resta mai inascoltata, soprattutto quando proviene da chi non ha voce per difendersi”, sottolinea la Polizia Locale di Savona. “I nostri agenti sono intervenuti insieme al servizio veterinario a seguito di una segnalazione relativa al benessere animale. I nostri amici a quattro zampe sono stati messi in sicurezza, visitati e affidati a cure amorevoli”, aggiungono.

La Polizia Locale coglie inoltre l’occasione per ricordare l’importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini: “La tutela degli animali non è soltanto un dovere previsto dalla legge, ma rappresenta un segno di civiltà che qualifica tutta la nostra comunità. Ricorda se assisti a situazioni di abbandono, maltrattamento o animali in evidente stato di necessità non voltarti dall’altra parte: segnalare è importante”, concludono.