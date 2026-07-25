Savona Calcio, l’incontro con il sindaco Russo e l’assessore Rossello: “Bacigalupo priorità, sostegno al nuovo progetto sportivo”

Si è svolto oggi a Palazzo Sisto l’incontro istituzionale tra il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore allo Sport Francesco Rossello e il CdA del Savona Fbc 1907. L’incontro nasce dalla volontà della nuova proprietà di presentare il progetto di costituzione e crescita del nuovo Savona FBC.

Il Comune ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo della società biancoblù, del suo radicamento sul territorio e della sua funzione di rappresentanza di tutta la città in ambito calcistico. Ora il progetto di rilancio del Savona Fbc potrà diventare ancora più concreto: la società disporrà di un campo di gioco e potrà far crescere in modo strutturato il proprio settore giovanile.

“L’Amministrazione è al fianco del Savona in questo progetto – ha dichiarato il sindaco Marco Russo – La fusione con Legino e il lavoro che la società sta facendo rappresentano un’opportunità importante per tutta la città. Vogliamo che il Savona abbia le condizioni migliori per crescere e per rappresentare la città ai massimi livelli”.

Nel merito degli interventi sugli impianti sportivi è intervenuto l’assessore allo Sport Francesco Rossello: “Stiamo lavorando per mettere la società, nel più breve tempo possibile, nelle condizioni di avere il campo Ruffinengo nella piena efficienza. Il fondo è in fase di realizzazione, stiamo accelerando l’esecuzione del progetto per il nuovo impianto di illuminazione e stiamo procedendo con la pratica che considero più complessa, la certificazione di prevenzione incendi. I tempi della burocrazia purtroppo non sempre coincidono con le esigenze delle società, ma stiamo facendo tutto il possibile perché il Savona possa svolgere la sua attività al meglio riducendo al minimo possibile i disagi”.

Nel corso dell’incontro si è affrontato anche il tema del Bacigalupo, che rimane un obiettivo irrinunciabile seppur nel medio periodo. Anche da questo punto di vista si è registrata una forte volontà di collaborazione, nella consapevolezza che, proprio perché si tratta di una situazione particolarmente complessa, sia necessario procedere con unità e condivisione.

Infine, si è inevitabilmente parlato dell’attualità sportiva, con particolare riferimento alla possibilità di ripescaggio del Savona in Eccellenza.

“Non è compito del Comune entrare nelle interpretazioni regolamentari che spettano agli organi sportivi competenti, nei confronti dei quali ribadiamo la massima fiducia – ha aggiunto il sindaco Russo – Tuttavia è innegabile che il Savona sia la squadra che rappresenta la città e nella quale tutti i cittadini si identificano. L’auspicio dell’Amministrazione è che le verifiche in corso diano esito positivo, anche alla luce del percorso virtuoso svolto dalla società in questi anni. In una vicenda di questo tipo è importante tenere conto che è coinvolta un’intera comunità che nel Savona si riconosce. Per questo ho voluto far sentire la vicinanza di tutta l’Amministrazione alla società in questa vicenda”.

All’incontro erano presenti, oltre al sindaco Marco Russo e all’assessore allo Sport Francesco Rossello, il presidente del Savona Fbc 1907 Alain Milani, il main sponsor Mirko Grasso e i consiglieri Adamo Agostino, Alessio Barone e Alessandro Delucis.

L’Amministrazione comunale e il Savona Fbc 1907 hanno confermato la volontà di proseguire nel lavoro comune per la crescita del calcio a Savona, la valorizzazione degli impianti sportivi e il rafforzamento delle attività rivolte ai giovani.