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Paura

Savona, cade dal balcone: bambino di 3 anni in rianimazione al Gaslini

Ha riportato un politrauma

gaslini nuova vetrata

Savona. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Gaslini di Genova il bambino di 3 anni caduto dal balcone di un’abitazione in corso Mazzini, a Savona. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso Drago.

In seguito alla caduta, il bambino ha riportato un grave politrauma. Dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale San Paolo di Savona, i medici hanno disposto il trasferimento al policlinico pediatrico genovese, dove è tuttora ricoverato.

L’incidente è avvenuto questa mattina, 10 luglio, intorno alle ore 10. Dopo la caduta nel cortile interno dell’abitazione è scattato immediatamente l’allarme al 112.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa, gli agenti della polizia, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e il pubblico ministero.

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