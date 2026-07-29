Savona, bambina di due anni morsa da un cane in via Mandorletta: trasportata in ospedale per accertamenti

Savona. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Savona, dove una bambina di appena due anni è stata morsa da un cane in via Mandorletta.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti l’automedica del 118 e un’ambulanza, della Croce Oro Mare sezione Savona, per prestare le prime cure alla piccola.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, la bambina non avrebbe riportato ferite di particolare gravità. Tuttavia, considerata la giovanissima età della paziente, i sanitari hanno deciso di trasportarla in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per tutti gli accertamenti del caso e per valutare le conseguenze del morso.
Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.