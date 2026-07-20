Savona, alla Sms Serenella l’incontrio “Costruire l’Alternativa 2027, il PD dialoga con i savonesi”

Savona. Martedì 21 luglio alle 20.30 presso il giardino della SMS Serenella nel quartiere delle Fornaci a Savona si terrà l’incontro dal titolo “Costruire l’Alternativa 2027, il PD dialoga con i savonesi” organizzato dal Circolo IV Zinola-Legino-Fornaci.

Durante la serata il segretario Simone Falco intervisterà i partecipanti sull’imminente inizio della campagna elettorale 2027. Saranno presenti il sindaco di Savona Marco Russo, il vice presidente del consiglio regionale Roberto Arboscello, la responsabile degli esteri per la segreteria regionale del Pd Margherita Mereto Bosso e il segretario regionale Davide Natale.

Durante l’intervista verranno presentati i prossimi obiettivi che il Pd savonese vuole portare avanti sia con la riconferma del sindaco Marco Russo alla guida della città di Savona, mantenendo i buoni risultati elettorali ottenuti fino ad ora.

“Sfida più complicata e ardua è quella delle politiche 2027 per il rinnovo della Camera e del Senato: il Pd savonese punta a battere la destra dopo cinque anni di fallimenti e riprenderci la guida del Paese, oltre naturalmente riuscire a rieleggere a Roma un savonese che rappresenti nuovamente la nostra provincia nei tavoli istituzionali”.