Savona, al via i ricorsi contro la Tari: “A tutela di chi vive con grande difficoltà il porta a porta”

Savona. Al via i ricorsi contro la Tari a Savona. L’iniziativa è promossa dalle due associazioni Unione Piccoli Proprietari Immobiliari e Diritti Cultura e Sviluppo.

“Abbiamo deciso di presentare ricorso a tutela di chi condivide i principi della differenziata e vive con grandi difficoltá il sistema. Ricordiamo sempre che a parità di tassazione, chi vive nei quartieri, deve organizzare la propria vita per conferire i rifiuti, tenendoli nelle abitazioni per giorni, lavando i contenitori e rischiando multe se per cause di forza maggiore espone prima o dopo, mentre in centro si conferisce in ogni momento”.

“Sono diverse le particolarità che presentano le cartelle – spiegano i promotori – con calcoli errati: metratura, componenti, parametri isee non tenuti in considerazione”.

Il primo ricorso é stato presentato giovedì 16 luglio dall’avvocato Roberto Levrero, tibutarista del foro di Savona.

“Sono mesi che lavoriamo al contenuto – spiegano – e arrivati ad una forma quanto più completa e rappresentativa delle problematiche che i singoli utenti si trovano ad affrontare, abbiamo proceduto con la prima notifica e sono pronte le altre che verranno inoltrate a partite dalla prossima settimana. Chiunque può aderire mettendosi in contatto con le associazioni o l’avvocato”.