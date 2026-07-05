Savona, accoltellamento nella spiaggia libera del Prolungamento: un ferito grave

Savona. Accoltellamento nella spiaggia libera del Prolungamento a Savona: è successo oggi pomeriggio intorno alle 15.30.

Immediato l’intervento dei soccorsi, sul posto sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, due pattuglie dei carabinieri, due della polizia e la guardia costiera.

Secondo le prime testimonianze la lite si sarebbe generata da un gruppetto di uomini in spiaggia che si trovavano in un accampamento di fortuna. L’aggressore avrebbe ferito gravemente un altro uomo e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga in direzione ponente.

L’uomo è rimasto ferito in modo grave all’addome. Dopo aver ricevuto le prime cure del caso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei bagnanti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non è ancora chiara la nazionalità delle persone coinvolte: il ferito, di età apparentemente tra i 30 e i 40 anni, potrebbe essere nordafricano, mentre secondo alcuni testimoni l’aggressore potrebbe essere un italiano.

Non è il primo episodio di cronaca che si verifica in questa zona: l’ultimo risale al 20 giugno.