Savona, abbattimento di 5 lecci pericolanti in corso Vittorio Veneto. Parodi: “Piante secche, decisione obbligata”

Savona. Nella giornata di oggi verranno abbattuti 2 lecci di Corso Vittorio Veneto, all’altezza della “Città sul Mare”, malati e potenzialmente pericolosi per i pedoni e per gli utenti della strada. Nei prossimi giorni si procederà con altri 3 esemplari. Nel mese di settembre, dopo l’eliminazione delle ceppaie, verranno tutti sostituiti con piante della stessa tipologia.

“A settembre ripianteremo tutti e cinque gli alberi. Purtroppo quando arrivano alert che riguardano la sicurezza delle persone, il Comune non può far altro che prendere atto e procedere di conseguenza – dice l’Assessore al Verde Pubblico, Nello Parodi – In questi anni ci siamo mossi per aumentare il numero di alberi in città. Nel corso del 2025, ad esempio, abbiamo piantato 180 nuove piante. A breve entreranno in servizio due nuovi agronomi per incrementare il lavoro di manutenzione e cura, ma senza un piano strutturato è davvero difficile procedere in maniera organica. Per questo abbiamo individuato un soggetto altamente qualificato che sarà incaricato di redigere un vero e proprio Piano del Verde, ossia uno strumento di pianificazione urbanistica che ci servirà per coordinare le politiche di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, patrimonio di inestimabile valore anche per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico”.

Per quanto riguarda le piante di Corso Vittorio Veneto, a seguito di vari sopralluoghi tecnici effettuati da un agronomo è stato accertato che i cinque esemplari risultano completamente secchi e irrimediabilmente compromessi dal punto di vista vegetativo e strutturale. Gli esperti hanno trasmesso al Comune la necessità di procedere con urgenza all’abbattimento per eliminare ogni possibile rischio per la sicurezza di pedoni e veicoli transitanti, motivo per cui i tecnici incaricati dal Comune stanno procedendo di conseguenza. Nel corso dell’ispezione su alcuni esemplari, inoltre, è stata riscontrata la presenza di corpi fruttiferi fungini lungo il fusto, elemento sintomatico di un avanzato stato di degrado e di possibile compromissione della stabilità strutturale delle piante.

Come rilevato dal tecnico le piante sono state ritenute ormai irrimediabilmente morte e non recuperabili mediante interventi manutentivi, considerato lo stato di completa disseccazione degli alberi, la presenza di alterazioni fungine su alcuni esemplari e la conseguente potenziale situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.