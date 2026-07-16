Savona, a Legino arriva la “Pastasciutta Antifascista di casa Cervi”

Savona. È tutto pronto per sabato, per la “Pastasciutta Antifascista di casa Cervi”, in programma per il 18 luglio.

Una serata di solidarietà, anche internazionale, memoria e condivisione. Impegno sociale a partire dalle 19 e 30, alla società Fratellanza Leginese APS che ospiterà la cena.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra la sezione Anpi “M. Rossello” di Legino, la Fratellanza e l’associazione Italia – Cuba. L’incasso sarà devoluto per l’acquisto di pannelli solari per gli ospedali di Cuba.

“Al tempo del Covid, infatti, – spiegano gli organizzatori – i loro medici sono venuti ad aiutarci e ancora oggi fanno si che la sanità in alcune zone della Calabria possa funzionare. L’appuntamento di sabato continuano gli organizzatori per ricordare la caduta del fascismo, la famiglia Cervi, l’importanza della solidarietà in questi tempi”.