Savona 2027, il PD punta a confermarsi “perno della coalizione”: “Una lista oltre i personalismi per fare spazio a competenze”

Savona. Unitarietà, apertura alla società civile e una forte rivendicazione di rappresentanza per il territorio. È quanto emerge dall’ordine del giorno approvato dall’Assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Savona, firmato dal Segretario dell’Unione Comunale Simone Anselmo, in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative e nazionali.

Elezioni Comunali: appello alla generosità e programma d’impatto

Per le imminenti elezioni amministrative, il PD di Savona “punta a confermarsi perno della coalizione progressista mettendosi a servizio della città con un forte atto di generosità politica. La costruzione della lista elettorale vedrà il superamento dei personalismi per fare spazio a competenze, apertura ed elementi di spicco della società civile capaci di intercettare i reali bisogni dei cittadini”.

“Parallelamente – spiegano dal PD -, il partito sta ridefinendo il proprio modello di comunicazione per rendere il programma elettorale sempre più partecipato e accessibile. Un percorso coordinato dalla commissione programmatica presieduta da Stefano Bosio, attualmente al lavoro sulla definizione delle proposte chiave.

Elezioni Politiche: una voce savonese a Roma

Sul fronte nazionale, l’Assemblea del PD rivendica con fermezza “la necessità che la Federazione di Savona esprima una propria candidatura autorevole e inserita in posizione eleggibile alle prossime elezioni politiche. Il territorio savonese ha sofferto a lungo la mancanza di un punto di riferimento parlamentare diretto capace di portare sul tavolo nazionale questioni prioritarie e strategiche quali la sanità, le infrastrutture e il rilancio industriale”.

Gli impegni approvati dall’Assemblea

L’ordine del giorno impegna ufficialmente l’Unione Comunale e i dirigenti del partito a due azioni prioritarie: avviare immediatamente i percorsi di ascolto e partecipazione per definire il programma e la lista per le Comunali secondo criteri di massima inclusione, sostenere in modo unitario nelle sedi provinciali e regionali la candidatura di un esponente savonese al Parlamento in una posizione eleggibile.

“L’Assemblea ha tracciato una rotta chiara” — dichiara il Segretario dell’Unione Comunale PD Savona, Simone Anselmo — “Serve il massimo coraggio e la massima compattezza per guidare il buongoverno della città e per garantire a Savona il peso politico e istituzionale che merita anche a livello nazionale”.