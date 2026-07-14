Sassello, resta in rianimazione lo scout 16enne precipitato dal tetto: è in prognosi riservata

Sassello. Sono gravi le condizioni del giovane scout belga di 16 anni (del 2009) rimasto vittima di un drammatico incidente nella notte tra ieri e oggi (13-14 giugno) a Sassello. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici lo tengono sotto stretta osservazione. La prognosi resta riservata.

L’incidente si è verificato intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, il sedicenne sarebbe precipitato dal tetto di un edificio per cause ancora da accertare.

Il giovane avrebbe compiuto un volo di circa cinque metri, finendo violentemente al suolo e riportando diversi traumi e contusioni. Immediato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del sistema di emergenza sanitaria, insieme ai vigili del fuoco. Le difficoltà legate al luogo particolarmente impervio in cui si è verificata la caduta hanno però reso necessario l’intervento dell‘elisoccorso Grifo.

Il ragazzo è stato quindi recuperato e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta del giovane.