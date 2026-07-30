San Paolo di Savona, eseguita la prima ablazione con elettroporazione: nuova frontiera contro le aritmie

Savona. Nuovo importante traguardo per l’Elettrofisiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona. Nei giorni scorsi è stata eseguita con successo la prima procedura di ablazione mediante elettroporazione (Pulsed Field Ablation – PFA), innovativa tecnica per il trattamento delle aritmie cardiache. Con questo intervento, il centro savonese si colloca tra i primi in Liguria ad aver introdotto questa tecnologia nella pratica clinica, ampliando ulteriormente l’offerta terapeutica a disposizione dei cittadini.

La Pulsed Field Ablation rappresenta un’importante evoluzione nel trattamento delle aritmie cardiache. Grazie all’impiego di impulsi elettrici ad altissima energia e di brevissima durata, la metodica consente di agire in maniera selettiva sul tessuto cardiaco responsabile dell’aritmia, preservando le strutture circostanti. Rispetto alle tecniche tradizionali, permette inoltre di ridurre sensibilmente i tempi procedurali, offrendo ai pazienti una soluzione terapeutica all’avanguardia con un profilo di sicurezza ulteriormente migliorato.

L’elettroporazione si differenzia dalle metodiche convenzionali di ablazione perché non utilizza né il calore della radiofrequenza né il freddo della crioablazione. Gli impulsi elettrici creano microscopici pori nelle membrane delle cellule responsabili dell’aritmia, determinandone la distruzione in modo mirato e riducendo il rischio di danni termici ai tessuti adiacenti, quali esofago, nervo frenico e vene polmonari.

L’intervento è stato eseguito dal dott. Matteo Astuti e dal dott. Stefano Cornara, dell’équipe di Elettrofisiologia diretta dal dottor Francesco Pentimalli, responsabile della struttura Semplice di Aritmologia dell’ospedale San Paolo.

“L’introduzione dell’elettroporazione nella nostra attività clinica rappresenta un passo importante per l’offerta della Cardiologia del San Paolo – sottolinea il dottor Paolo Bellone, direttore della S.C. Cardiologia -. Si tratta di una tecnologia che ci permette di trattare le aritmie con maggiore rapidità e con un profilo di sicurezza ulteriormente migliorato, offrendo ai nostri pazienti un’opzione terapeutica all’avanguardia senza la necessità di rivolgersi a centri fuori regione”.

Con questo risultato l’elettrofisiologia dell’ospedale San Paolo conferma il percorso di costante innovazione tecnologica e di aggiornamento professionale, ampliando l’offerta terapeutica disponibile sul territorio e contribuendo a ridurre la mobilità sanitaria verso altre regioni, a beneficio dei cittadini.