San Francesco Loano, presi Leonardo Ferrara e Dario Arzarello

Loano. La San Francesco Loano annuncia gli arrivi di Leonardo Ferrara (terzino) e Dario Arzarello (difensore centrale) che saranno a disposizione di mister Brignoli nella prossima stagione.

Per Ferrara esperienze nel settore giovanile del Genoa, poi nelle prime squadre di Finale, Vado, Imperia, Ceriale e Legino. Arzarello, invece, è reduce da una lunga esperienza tra le fila del Finale.

Questo, per entrambi i giocatori, si tratta di un ritorno: sia Ferrara sia Arzarello hanno mosso i primi passi nel calcio all’iinterno della cantera loanese.