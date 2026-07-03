Salva-farmacie, Foscolo (Lega): “Battaglia vinta dalla Lega, da Regione via libera in 4 piccoli Comuni del savonese” 

Liguria. “Provvedimento salva-farmacie dei piccoli Comuni liguri, una battaglia vinta dalla Lega che si era impegnata sin dalla scorsa legislatura. Le farmacie in gestione provvisoria in 4 Comuni del Savonese sono state assegnate in via definitiva ai farmacisti che le gestiscono”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega e componente della II commissione Sanità Sara Foscolo, che ha proseguito: “Infatti, nell’ambito dell’approvazione delle nuove linee guida per la revisione della pianta organica delle farmacie, Regione Liguria ha emanato un nuovo decreto che, per la provincia di Savona, prevede il conferimento della titolarità di ‘sede farmaceutica’ alla Farmacia Pennavaire nel Comune di Castelbianco, alla Farmacia San Giorgio nel Comune di Vezzi Portio, alla Farmacia Antico Borgo nel Comune di Zuccarello, alla Farmacia Merula nel Comune di Stellanello”.

“Si tratta di un provvedimento che nasce dall’ascolto dei piccoli Comuni del nostro entroterra, dove spesso sono carenti i servizi provocando un continuo spopolamento o rendendo difficile l’autonomia della popolazione anziana. Il nuovo decreto è stato emanato a seguito dell’emendamento che avevo presentato in consiglio regionale l’anno scorso, approvato all’unanimità, con il quale veniva stabilita la possibilità che le farmacie in gestione provvisoria potessero essere assegnate in gestione definitiva ai farmacisti che le gestiscono da almeno tre anni. Un passo in avanti per la Sanità sul territorio del Savonese, che deve essere sempre più vicina ai cittadini”.