Saldi, partenza prudente al Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona: ma cresce la presenza dei turisti

Savona. Avvio prudente dei saldi al Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona, complice anche una giornata particolarmente favorevole per trascorrere il tempo al mare.

I settori che hanno registrato i risultati migliori sono stati l’abbigliamento sportivo e l’oggettistica. Più stabile, invece, l’andamento delle vendite nei comparti dedicati ai beni per la casa e all’intimo, in linea con i dati degli anni precedenti. Si registra, infine, un lieve calo per l’elettronica e per il comparto dell’abbigliamento.

Il dato più incoraggiante della giornata è rappresentato dall’aumento della presenza di turisti, molti dei quali hanno visitato per la prima volta il Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria. Un’affluenza che ha avuto un effetto positivo anche sulla ristorazione, con i punti ristoro che hanno fatto registrare un’elevata presenza di clienti per tutta la giornata.