Sagre a Segno, Toirano, Giustenice e Luceto, Città dei bambini a Sassello, Fiera di Sant’Eugenio a Noli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Parola d’ordine: sagre. In questo weekend ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta tra alcune delle più attese e amate sagre della provincia a cominciare da quella dei ravioli di Segno, ma anche la grande sagra gastronomica di Giustenice, quella dei Fossi a Toirano e quella della Madonna del Carmine a Luceto. Inoltre non mancheranno appuntamenti culturali come la rassegna Parole Ubikate che prosegue con Stefano Mancuso. A Sassello evento dedicato ai più piccoli con Il Festival la Città dei Bambini, a Noli c’è la Fiera di Sant’Eugenio, a Vado c’è il Mercato Riviera delle Palme, mentre a Spotorno proseguono le serate di divertimento al Luna Park. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

SAGRA DEI RAVIOLI A SEGNO

Torna alla Società Cattolica “Fede e Lavoro” Anspi Aps Ets di Segno (frazione di Vado Ligure) il tradizionale appuntamento con la Sagra dei Ravioli che si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 luglio con orario 19-23.

Protagonisti dell’evento, ovviamente, i ravioli, al ragù e al burro e salvia, ma sarà anche possibile gustare la buridda di stoccafisso, oltre ad un’ampia selezione di altri primi e secondi, il tutto innaffiato da ottimi vini piemontesi e liguri.

Sono disponibili sia posti all’aperto che al coperto.

Qui il programma in dettaglio della sagra

A GIUSTENICE C’E’ LA GRANDE SAGRA GASTRONOMICA

Giustenice si prepara per un’estate 2026 ricca di appuntamenti, tradizione, musica e gastronomia in Piazza San Michele. Anche quest’anno il calendario delle manifestazioni nasce dalla stretta collaborazione tra Centro Storico Culturale Jus Tenens APS e Circolo ACLI A Ca’ Cumüna APS con il patrocinio del Comune di Giustenice.

Dopo la Sagra d’Inizio Estate di giugno, il 9, 10, 11 e 12 luglio torna la Grande Sagra Gastronomica. Dalle 19:30, quattro serate dedicate alla degustazione di specialità gastronomiche e piatti tipici della cucina ligure, accompagnate dalla musica di Oasi Latina Dance School con baby dance, musica caraibica, balli di gruppo e hit estive.

Gran finale il 24, 25 e 26 luglio con il Palio di Giustenice, rievocazione storica che da oltre cinquant’anni anima l’ultimo weekend di luglio.

Per maggiori informazioni:

www.giustenice.com

info@giustenice.com

Instagram: @paliodigiustenice

Facebook: Centro Storico Culturale Jus Tenens

Qui i dettagli sull’evento

A TOIRANO NUOVO APPUNTAMENTO CON LA SAGRA DEI FOSSI

L’11 e il 12 luglio 2025 a Toirano appuntamento con la quinta edizione della Sagra dei Fossi organizzata dall’Associazione Amici di San Pietro con la collaborazione dell’Associazione Festa dei Gunbi. Quest’anno la novità sarà la location: la festa si terrà infatti nella cornice del Parco del Marchese, sempre a partire dalle 19.

Sarà possibile degustare ravioli al ragù, polenta bianca al sugo di porri, farinata, focaccini salati e dolci, panissa, salsiccia, rostelle, spiedini, grigliata mista, acciughe fritte, würstel, patatine, condiglione, accompagnati da vino, birra e bibite. No mancherà inoltre la musica dal vivo.

Qui il programma completo della manifestazione

A LUCETO LA SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMINE

Dal 10 al 19 luglio 2026, la frazione di Luceto, ad Albisola Superiore, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con il ritorno della Sagra della Madonna del Carmine, storica manifestazione organizzata dal GRCS Luceto, con il patrocinio della Città di Albisola Superiore.

Per dieci serate il borgo si animerà con un ricco programma che unisce fede, tradizione, gastronomia e spettacolo, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per residenti e visitatori di ogni età.

Ogni sera, a partire dalle ore 19.30, apriranno gli stand gastronomici dove sarà possibile gustare le specialità della cucina ligure e i piatti della tradizione, in un’atmosfera conviviale che da sempre caratterizza la manifestazione.

Il programma musicale accompagnerà l’intera rassegna con orchestre da ballo, concerti tributo ed esibizioni di danza. Si partirà il 10 luglio con l’Orchestra I Saturni, mentre l’11 luglio sarà la volta dei Kikko e la Combricola, con il loro coinvolgente tributo a Vasco Rossi. Domenica 12 luglio spazio alla danza con la Negma Dance Academy, seguita dall’Orchestra Antonella Marchini.

Qui tutte le informazioni sulla sagra

A SASSELLO LA CITTA’ DEI BAMBINI

L’evento “La città dei bambini e delle bambine – Luce” (11-12 luglio 2026, Sassello, 13^ edizione – con eventi Pre-fest nei giorni 8-9-10 Luglio), laboratori diffusi a cielo aperto, è un festival pensato per restituire lo spazio pubblico ai suoi abitanti, in primo luogo a quelli più piccoli, i bambini. Il ‘sogno’ degli organizzatori, i volontari dell’associazione di promozione sociale Cascina Granbego, è quello di poter tornare tutti, per qualche giorno, all’infanzia, giocando ed esprimendo con l’arte e la creatività, la gioia di un’età che tutti abbiamo vissuto e mai dimenticato.

Dopo l’esordio nel 2013 con un singolo, piccolo laboratorio riciclando le scatole dei noti in tutto il mondo amaretti di Sassello per costruire una città immaginaria e ideale (“La città dei bambini e delle bambine”, appunto), nel tempo questo si è trasformato in un vero e proprio evento ricchissimo di proposte creative, artistiche, culturali. L’obiettivo, ancora oggi, è quello di restituire ai bambini uno spazio vero, non solo immaginato, grazie al lavoro dei volontari e degli educatori professionisti dell’associazione promotrice, i quali accompagneranno i bambini in questa esperienza di espressione libera e creativa. Ma molte, appunto, sono le proposte a contorno degli ormai richiestissimi laboratori di Cascina Granbego.

Il 10 Luglio verranno inaugurate 4 mostre a tema (“Mostra degli elaborati dell’IC Sassello” presso lo spazio Sankalpa, “Luce Nera” di Angelo Barletta e “Siedi, entra nel bianco” di Massimo Ferrando presso lo spazio Kairos, “Wood-l’invisibile rivelato” di Simona Maurone presso lo spazio Duplo). La Compagnia teatrale Cattivi Maestri di Savona proporrà lo spettacolo teatrale per l’infanzia “Cuordiferro e il principe ranocchio” (per Wroom Fest), i Pulin and The Little Mice saranno con noi con la loro musica itinerante, la Compagnia Teatro Scalzo proporrà Bianche Visioni (parata itinerante su trampoli) e la Ciaffero Band uno spettacolo comico musicale; poi ci saranno i trampoli di Madame Cirque (con laboratorio circense), il Kamishibai “Trittico dei tempi piccoli” di Marco Berta e la Ludobike Artegiocando (bicicletta itinerante con 45 giochi educativi). Ci sarà un’area dedicata all’artigianato locale e non mancheranno le immancabili frittelle di nonno Aldo, tipiche di tutte le feste sassellesi. Ci sarà anche un laboratorio di cianotipia promosso dal CED di Savona (Centro per l’Educazione al Digitale), l’Associazione Lo spirito degli alberi di Stella parteciperà con il suo Giornale locale Lo Stellino, Progetto Città di Savona con il Ludobus mentre Studiolambiente di Genova con un laboratorio sull’ecologia.

E non possiamo dimenticarci le imprese presenti sul territorio che partecipano con giri in bici (Outsider), aperitivi in musica, birra artigianale (El Issor) e le fabbriche degli amaretti (Giacobbe e La Sassellese) che sponsorizzeranno i premi del contest di grafica con i loro dolci. Venerdì sera proiezione del film di animazione presso il Cinema Teatro di Sassello “Tony, Shelly e la luce magica”. Termineremo domenica 12 Luglio con la ormai tradizionale parata finale alle 18.30 con tutti i bambini per le vie del centro storico, le quali si riempiranno degli ultimi applausi, note e colori alle 19.00 circa con lo spettacolo finale “Il sogno (Bubble and clown show)” di GambeinsPalla Teatro.

Per visionare l’intero programma clicca qui.

Qui il link al programma del flipbook.

Qui il link al Google form per iscriversi ai laboratori gratuiti.

L’evento, gratuito e dedicato alla creatività e all’infanzia, è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Cascina Granbego, ha il patrocinio del Comune di Sassello, dell’Ente Parco del Beigua, di ARCI Savona e dell’Ordine degli Architetti di Savona.

E’ co-finanziato dalla Fondazione A. De Mari e dal 2014 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) attraverso il Bando Festival Partecipativi. Fondamentale però, in questa operazione, il contributo dell’Associazione Cascina Granbego, ideatrice e organizzatrice dell’evento, la quale, attraverso il duro lavoro di raccolta fondi e con parte dei proventi scaturiti dalla gestione del Rifugio comunale La Sciverna, rende possibile un evento dalla qualità, a detta degli ormai affezionati partecipanti, molto alta e molto inclusiva, dunque adatto a tutti e tutte.

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NUOVA TAPPA DEL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A VADO

Domenica 12 luglio per l’undicesima tappa del tour 2026, il Mercato Riviera delle Palme arriva a Vado Ligure.

Dalle 8 alle 19.30 il lungomare cittadino sarà “invase” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

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PAROLE UBIKATE IN MARE PROSEGUE CON STEFANO MANCUSO

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Sabato 11 luglio Savona:

STEFANO MANCUSO

Il cantico della terra

(Laterza)

Un viaggio poetico e scientifico nella meraviglia della natura. Stefano Mancuso (uno dei massimi scienziati e divulgatori italiani, famoso in tutto il mondo per i suoi studi rivoluzionari sul mondo vegetale, considerato il fondatore della neurobiologia vegetale, una disciplina che studia l’intelligenza delle piante) rende omaggio al Cantico delle creature, invitandoci a ripensare il nostro posto nel mondo, tra amore, cura e sobrietà.

Ciascuna strofa del testo poetico diventa, lo spunto per raccontare come frate sole, frate vento, sora acqua e madre terra rendono possibile l’esistenza della vita e ne proteggono i destini. Come solo l’amore e la cura per loro, come per tutti gli altri fratelli e sorelle – esseri viventi tutti –, permetteranno alla nostra specie di sopravvivere a lungo. Perché solo riconoscendoci parte di una famiglia più grande – quella della vita – potremo sperare di salvarla.

Qui il programma completo della serata

FIERA DI SANT’EUGENIO A NOLI

Dal 10 al 13 luglio 2026, Noli rinnova uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità con la Festa Patronale di Sant’Eugenio, quattro giornate ricche di eventi che uniranno fede, tradizione, cultura e intrattenimento, coinvolgendo cittadini, visitatori e turisti.

Per tutta la durata della manifestazione, dalle 10.00 alle 23.00, il centro storico ospiterà la tradizionale Fiera di Sant’Eugenio, organizzata dal Consorzio La Piazza, con espositori, prodotti tipici e occasioni per vivere l’atmosfera autentica del borgo.

Il programma prenderà il via venerdì 10 luglio con la rassegna “Armonie & Ritmo nel Borgo”, dedicata al benessere e al movimento, seguita dall’immancabile appuntamento gastronomico con la frittura di pesce locale al Mercato del Pesce, proposta dalla Cooperativa di Pesca “L. Defferrari”. La serata proseguirà con la tradizionale esposizione dei Corpi Santi nella Cattedrale di San Pietro e con una visita guidata dell’antico borgo.

Sabato 11 luglio sarà ancora protagonista la gastronomia locale, affiancata dalla Santa Messa, dall’apertura straordinaria della Chiesa di San Paragorio e dal concerto serale della Big Band del Golfo dell’Isola in Piazza Chiappella.

La giornata di domenica 12 luglio, cuore delle celebrazioni religiose, sarà scandita dalle Sante Messe e dalla Messa Solenne Pontificale, celebrata da S.E.R. Mons. Calogero Marino, oltre alla tradizionale frittura di pesce che accompagnerà anche questa giornata di festa.

Qui i dettagli sulla fiera

A VARAZZE SECONDO E ULTIMO APPUNTAMENTO CON ALERAMIA

Prosegue Aleramia 2026, la rievocazione storica che celebra le origini medievali di Varazze, con uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: il Grande Corteo Storico, in programma sabato 11 luglio, dalle 20.30 alle 23.00, nelle vie del centro cittadino.

Per una sera, la città tornerà indietro nel tempo grazie a due suggestivi cortei storici che partiranno dall’Oratorio di Nostra Signora Assunta per attraversare il centro storico seguendo due percorsi differenti. Il primo prenderà il via alle 20.30, percorrendo via Malocello, Piazza Beato Jacopo, via Campana e Piazza Dante; il secondo partirà alle 21.00, attraversando via Malocello, Piazza Beato Jacopo, il Molo Marinai e Piazza Dante.

Entrambi i cortei confluiranno in Piazza Bovani, dove si terrà il gran finale della serata al cospetto del Marchese Aleramico Ugone il Grande e della sua corte, rievocando uno dei momenti simbolici della storia medievale della città.

Ad animare lo spettacolo finale saranno i suoni e le atmosfere del Medioevo con La Compagnia del Coniglio e I Sonagli di Tagadam, che proporranno musiche eseguite con strumenti storici come flauti, cornamuse, ghironda, liuto e tamburi. Non mancheranno le spettacolari dimostrazioni di combattimento dell’Ordo Bellatores, le eleganti coreografie di Armonia Cortese e la partecipazione dei figuranti del Corteo Storico di Santa Caterina, che sfileranno con fedeli ricostruzioni di abiti d’epoca.

L’evento rappresenta il secondo grande appuntamento di Aleramia 2026, dopo la festa medievale svoltasi sul Colle di San Donato, e conferma la volontà di valorizzare la storia e le tradizioni di Varazze attraverso una manifestazione capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza immersiva tra storia, musica, spettacolo e cultura.

L’ingresso è libero.

Qui i dettagli sull’evento

A SPOTORNO C’E’ IL LUNA PARK

L’estate 2026 si illumina con il ritorno del Luna Park di Spotorno, pronto ad accogliere residenti, turisti e famiglie dal 27 giugno al 29 agosto nella suggestiva Località Serra. Per oltre due mesi, il parco divertimenti offrirà serate all’insegna dell’allegria, dell’adrenalina e dello svago, con attrazioni pensate per tutte le età, dalle giostre dedicate ai più piccoli fino alle attrazioni più emozionanti per ragazzi e adulti.

Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni dalle ore 20.00 all’1.00, trasformando ogni serata estiva in un’occasione speciale per vivere momenti di divertimento in compagnia, in un’atmosfera colorata e coinvolgente

Promozioni e iniziative speciali

Per rendere l’esperienza ancora più accessibile e coinvolgente, il Luna Park propone appuntamenti settimanali dedicati ai visitatori:

Martedì Promozione: prezzi speciali da 2 a 3 euro su una selezione di attrazioni (promozione non cumulabile con altre offerte).

Giovedì Speciale: oltre alle offerte dedicate, i visitatori potranno ricevere un gadget a sorpresa, fino a esaurimento scorte.

Un punto di riferimento dell’estate ligure. Con le sue luci, la musica, le attrazioni e l’atmosfera festosa, il Luna Park di Spotorno rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta la Riviera e dalle località turistiche limitrofe.

«Il divertimento che ti accende» è il motto dell’edizione 2026, un invito a vivere ogni serata come un’esperienza da condividere con amici e famiglia, tra emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili.

Informazioni utili

Località Serra – Spotorno (SV)

Dal 27 giugno al 29 agosto 2026

Aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle 01.00

Attrazioni per grandi e piccini

Promozioni speciali ogni martedì e giovedì

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social ufficiali del Luna Park di Spotorno o contattare l’organizzazione all’indirizzo email: lunaparkspotorno@gmail.com.

Qui i dettagli sul luna park

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.