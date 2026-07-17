Sagre a Pallare, Rialto, Boissano e Ranzi, a Savona il Festival dell’economia: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sarà ancora un weekend all’insegna delle sagre, ma non mancheranno nemmeno la musica, gli spettacoli e gli eventi culturali. Tra gli appuntamenti da non perdere la Festa della solidarietà a Pallare, la Grigliatona Beer Fest a Boissano, il Festival dell’Economia a Savona, la Sagra delle Verdure ripiene a Rialto, I Birrai di Offenburg a Ranzi, la prima edizione di Birra coi Cinghiali a Quiliano, il nuovo incontro di Parole Ubikate che ospita Stefania Viola e il Palio dei Rioni a Dego. Infine a Borghetto arriva Telmo Pievani che prima presenta il suo libro e poi porta in scena il suo spettacolo. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

A PALLARE NUOVA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA SOLIDARIETA’

Dal 16 al 19 luglio 2026 torna a Pallare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate valbormidese: la 26ª Festa della Solidarietà, manifestazione che da oltre un quarto di secolo unisce buon cibo, spettacoli, sport e solidarietà in un clima di festa aperto a tutta la famiglia.

Per quattro serate il paese si animerà con un ricco programma di eventi, accompagnato dall’apertura quotidiana degli stand gastronomici a partire dalle ore 19, dove sarà possibile gustare la cucina tipica e gli apprezzati menù speciali preparati dall’AVIS, senza dimenticare gli immancabili lisotti, autentica specialità della manifestazione.

L’ingresso sarà sempre gratuito e il pubblico potrà scegliere tra due aree dedicate all’intrattenimento: la pista del liscio, con grandi orchestre spettacolo, e la pista latina, che ospiterà concerti, serate danzanti e DJ set.

L’inaugurazione, giovedì 16 luglio, vedrà protagonista Francesca Mazzuccato sulla pista del liscio, mentre la pista latina sarà animata dai balli caraibici con DJ Ale 2.0.

Venerdì 17 luglio sarà la volta di Paolo Bertoli, affiancato dalla serata “2000’s Mania”, dedicata ai grandi successi dei primi anni Duemila, seguita da un DJ set.

Sabato 18 luglio spazio all’Orchestra Saturni, mentre gli amanti della musica italiana potranno rivivere le emozioni degli 883 grazie al concerto della tribute band Lo Strano Percorso. A chiudere la serata sarà il celebre DJ Pilù, con una coinvolgente discoteca anni ’80 e ’90.

La giornata conclusiva di domenica 19 luglio inizierà con il Motoraduno, organizzato in collaborazione con Punto Moto Pallare, e con l’apertura straordinaria degli stand gastronomici anche a pranzo. In serata salirà sul palco Sonia De Castelli, accompagnata da Marco Zeta e Fiorenzo Tassinari del Grande Evento, per un gran finale all’insegna della musica da ballo.

Durante tutta la manifestazione non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli, con baby dance, giochi gonfiabili, mercatino espositivo e numerose attività per le famiglie. Inoltre, nelle giornate di giovedì 16 e domenica 19 luglio, si terrà la tradizionale Tombola della Solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni impegnate nella ricerca e nel sostegno sociale.

La Festa della Solidarietà di Pallare rappresenta da sempre molto più di una semplice sagra: è un momento di aggregazione che unisce volontariato, tradizione e divertimento, coinvolgendo ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta la Liguria e dal basso Piemonte.

Quattro giorni da vivere tra buona cucina, musica, spettacoli e tanta voglia di stare insieme, nel segno della solidarietà che da ventisei edizioni è il cuore pulsante della manifestazione.

Qui il programma in dettaglio della sagra

GRIGLIATONA BEER FEST A BOISSANO

L’estate di Boissano si accende con uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026, l’Area Sagra di Via Marici ospiterà la Grigliatona Beer Fest, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Boissano APS che porta buona cucina, birra e intrattenimento.

Per tre serate gli stand gastronomici apriranno alle ore 19, proponendo un ricco menù pensato per soddisfare tutti i gusti. Protagonista assoluta sarà la Maxi Grigliatona della Pro Loco, affiancata da numerose specialità come il galletto allo spiedo alla birra di nonno Franco, spiedini, salsiccia, hamburger con patatine, fritto di calamari e tomini con speck. Non mancheranno primi piatti, antipasti della tradizione, contorni, dolci artigianali e, ogni sera, alcune proposte dedicate anche a chi segue un’alimentazione vegana o senza glutine.

Grande attenzione anche alle bevande, con una selezione di birre alla spina che accompagneranno le proposte gastronomiche: dalla Löwenbräu chiara bavarese alla Leffe Rossa, passando per la Goose IPA e la Franziskaner Weissbier, pensate per soddisfare gli appassionati delle diverse tipologie di birra.

A partire dalle 21, spazio anche alla musica e al ballo con un programma capace di coinvolgere pubblici di ogni età. Si comincia venerdì 17 luglio con Thino DJ, mentre sabato 18 luglio sarà la volta della coinvolgente serata latina con Oasi Latina. La manifestazione si concluderà domenica 19 luglio con l’esibizione dell’Orchestra Fiumara Claudio, pronta a far ballare il pubblico fino a tarda sera.

Per garantire la massima comodità ai visitatori sarà inoltre attivo un servizio di bus navetta tra il Conad di Toirano e il Campo di Atletica di Boissano, mentre l’area della festa dispone anche di posti al coperto, permettendo lo svolgimento della manifestazione in pieno comfort.

La Grigliatona Beer Fest rappresenta ormai un appuntamento fisso dell’estate boissanese, capace di unire il piacere della buona tavola, la qualità dei prodotti, la convivialità e il divertimento in un’atmosfera accogliente e familiare.

Tre serate da vivere in compagnia, tra sapori della tradizione, ottima birra e tanta musica, nel cuore di Boissano.

Qui i dettagli sulla sagra

A SAVONA C’E’ IL FESTIVAL DELL’ECONOMIA

Prosegue sabato 18 luglio, alle 21.15 in Piazza Pertini a Savona, la rassegna Economia in Anteprima, con un incontro dedicato al valore della conoscenza nell’epoca delle grandi trasformazioni tecnologiche.

Protagonista della serata sarà Maria Chiara Carrozza, scienziata, docente di Bioingegneria e Biorobotica, già presidente del CNR ed ex Ministra dell’Istruzione, che dialogherà con Giacomo Vigo presentando il suo libro “Investire nel sapere, costruire il futuro”.

L’incontro offrirà una riflessione sul ruolo della ricerca scientifica, dell’innovazione e della formazione in una società sempre più influenzata dall’intelligenza artificiale e dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie. Carrozza metterà al centro del dibattito l’importanza del sapere come bene comune e come motore indispensabile per una crescita sostenibile, inclusiva e orientata alle nuove generazioni.

L’evento si rivolge non solo agli operatori del settore, ma a tutti coloro che desiderano comprendere come la conoscenza rappresenti uno degli strumenti più efficaci per affrontare le sfide del futuro.

Anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, con possibilità di firmacopie al termine dell’incontro.

La rassegna si chiuderà domenica 19 luglio, alle 18, in Piazza Pertini a Savona, la rassegna Economia in Anteprima con un ospite di assoluto rilievo nel panorama economico internazionale.

A salire sul palco sarà Lorenzo Bini Smaghi, economista ed ex membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, che dialogherà con Alberto Becchi presentando il suo ultimo libro “L’Europa e il futuro che deve scegliere”.

L’incontro affronterà uno dei temi più centrali del dibattito contemporaneo: il ruolo dell’Europa in uno scenario internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, nuovi equilibri economici e profonde trasformazioni globali. Attraverso la sua esperienza maturata ai massimi livelli delle istituzioni europee, Bini Smaghi offrirà un’analisi sulle sfide che attendono l’Unione Europea e sulle scelte strategiche necessarie per rafforzarne autonomia, competitività e capacità decisionale.

L’appuntamento rappresenta la conclusione di una rassegna che anche quest’anno porta a Savona autorevoli protagonisti del mondo economico, scientifico e istituzionale, con l’obiettivo di rendere accessibili al grande pubblico temi di straordinaria attualità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; al termine dell’incontro è previsto il tradizionale firmacopie con l’autore.

Qui il programma completo della rassegna

A LUCETO LA SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMINE

Dal 10 al 19 luglio 2026, la frazione di Luceto, ad Albisola Superiore, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con il ritorno della Sagra della Madonna del Carmine, storica manifestazione organizzata dal GRCS Luceto, con il patrocinio della Città di Albisola Superiore.

Per dieci serate il borgo si animerà con un ricco programma che unisce fede, tradizione, gastronomia e spettacolo, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per residenti e visitatori di ogni età.

Ogni sera, a partire dalle ore 19.30, apriranno gli stand gastronomici dove sarà possibile gustare le specialità della cucina ligure e i piatti della tradizione, in un’atmosfera conviviale che da sempre caratterizza la manifestazione.

Il programma musicale accompagnerà l’intera rassegna con orchestre da ballo, concerti tributo ed esibizioni di danza. Si partirà il 10 luglio con l’Orchestra I Saturni, mentre l’11 luglio sarà la volta dei Kikko e la Combricola, con il loro coinvolgente tributo a Vasco Rossi. Domenica 12 luglio spazio alla danza con la Negma Dance Academy, seguita dall’Orchestra Antonella Marchini.

Qui tutte le informazioni sulla sagra

A RIALTO LA SAGRA DELLE VERDURE RIPIENE

Sabato 18 luglio, dalle 19 alle 24, in località Chiesa a Rialto va in scena la quarta edizione della Sagra delle Verdure Ripiene organizzata dall’Asd Polisportiva Rialtese.

Si potranno degustare zucchine, melanzane e cipolle ripiene, ma anche ravioli, salsiccia, focaccini e tanto altro.

La serata sarà animata dalla musica con l’orchestra Beppe Montagna e l’esibizione della Asd Scuola di Ballo Anna Chiola.

Qui tutte le informazioni sulla manifestazione

A RANZI TORNANO I BIRRAI DI OFFENBURG

Fino a sabato 18 luglio, il bosco di Ranzi torna a trasformarsi in uno degli angoli più suggestivi dell’estate ligure con la quindicesima edizione de I Birrai di Offenburg. Un grande prato immerso nella macchia mediterranea, nascosto tra gli alberi e affacciato sul mare, dove il profumo del bosco si mescola alla brezza della Riviera e le luci sospese tra i rami creano, al calare della sera, un’atmosfera che difficilmente si dimentica.

L’evento celebra ancora una volta il gemellaggio che unisce Pietra Ligure e la città tedesca di Offenburg dal 2007. Un legame nato tra due comunità e diventato negli anni un appuntamento atteso da migliaia di persone, capace di raccontare come il cibo, la musica e la convivialità possano parlare una lingua universale.

A rendere possibile tutto questo è il lavoro dell’Associazione Circolo Giovane Ranzi, affiancata, come da tradizione, da una delegazione di cuochi e Mastri Birrai provenienti dal Baden-Württemberg, la regione della Foresta Nera di cui Offenburg fa parte. Una collaborazione che ogni estate porta nel cuore della Liguria profumi, ricette e sapori autentici della tradizione tedesca.

Ed è proprio il menù uno dei grandi protagonisti della manifestazione. Passeggiando tra gli stand sarà possibile costruire un vero itinerario gastronomico tra due culture che, pur così diverse, riescono a dialogare con sorprendente armonia.

Gli amanti della cucina tedesca potranno lasciarsi conquistare dai classici wurstel alla piastra con crauti, dal tradizionale Fleischkäse, dal Bauernschinken della Foresta Nera, dallo steak di maiale, dallo stinco al forno e dall’immancabile Käsekuchen. Chi invece preferisce i sapori della Liguria, o un aloro contaminazione con i sapori tedeschi, troverà il coniglio alla ligure, le trofie al pesto con patate e fagiolini, i ravioli fritti, la panissa, il risotto alla birra, gli gnocchetti speck e radicchio, le golose frittelle di mele e numerose altre specialità preparate al momento.

Naturalmente, la vera regina della festa resta la birra. Anche quest’anno arriveranno direttamente da Offenburg tre etichette selezionate del Birrificio Kronen: la classica Export, la fresca Hefe-Weizen e la sempre più apprezzata Spezialbier, diventata negli ultimi anni una delle preferite dal pubblico.

Per chi ama il vino, non mancherà una selezione tutta ligure con le etichette 1919 — Nostralino bianco e rosso, Pigato e Vermentino D.O.C. — oltre a un BRUT ligure dedicato agli appassionati delle bollicine.

Ma I Birrai di Offenburg non è soltanto buona cucina.

Quando le tavolate iniziano a riempirsi e il sole lascia spazio alla sera, il bosco cambia volto. Le luci si accendono tra gli alberi, la musica accompagna le cene e la festa entra nel vivo con un ricco programma musicale affidato ad artisti e band locali.

Ogni sera, a partire dalle ore 20, piccole formazioni acoustic-folk creeranno la colonna sonora perfetta per cenare all’aria aperta: Uke Swing il 16 luglio, Barbagrammi il 17 e Sheldon & The Rollin’Cats il 18.

Dalle ore 22 sarà invece il momento dei concerti sul palco principale con le cover rock di Missing Ink (16 luglio), Margot (17 luglio) e Mercenari Rock (18 luglio). E quando la mezzanotte si avvicinerà, il testimone passerà a Jnice DJ e AirDj, pronti a trasformare il bosco in una grande pista da ballo con le hit più amate del momento.

L’organizzazione ha pensato anche alla comodità dei visitatori. Torna infatti il servizio di cassa web, che permette di ordinare i piatti direttamente su ranzi.it e, per chi lo desidera, pagarli online con carta di credito, Satispay o PayPal, evitando le code alle casse.

Chi effettuerà soltanto la prenotazione potrà ritirare i ticket nelle casse dedicate, mentre chi avrà già completato il pagamento riceverà un QR Code via e-mail o SMS con cui stampare autonomamente i propri biglietti presso i tre sportelli self-service presenti all’ingresso.

Sarà inoltre disponibile una postazione Eat&Go con cassa automatica self-ordering, semplice e veloce, che accetta sia pagamenti elettronici sia tramite Satispay.

Anche le famiglie troveranno un’accoglienza speciale: tutte le sere saranno presenti giochi e gonfiabili per i bambini, mentre un ampio parcheggio per auto e moto renderà ancora più semplice raggiungere la manifestazione.

Arrivare ai Birrai di Offenburg è facile. Dall’uscita autostradale di Pietra Ligure basta seguire le indicazioni per Ranzi e Colle della Madonnina. Attraversato il piccolo borgo, saranno i volontari a guidare i visitatori fino alla grande conca naturale che ospita la festa. L’unico consiglio è quello di indossare scarpe comode.

Per il resto non serve organizzare altro.

Basterà lasciarsi guidare dai profumi della cucina, dal suono della musica, dal calore delle persone e dall’atmosfera di un bosco che, per tre sere all’anno, diventa il luogo dove la Liguria incontra la Foresta Nera e dove l’amicizia continua a essere l’ingrediente più prezioso.

Perché I Birrai di Offenburg non è soltanto una festa: è un’esperienza da condividere, da raccontare e da vivere, fino all’ultimo brindisi.

Qui tutte le informazioni sull’evento

PAROLE UBIKATE IN MARE PROSEGUE CON STEFANIA VIOLA

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Sabato 18 luglio ore 21,15 Piazza della Concordia ad Albissola Marina:

incontro con la scienziata e divulgatrice

Antonella VIOLA

e presentazione del libro

“Parlami d’amore.

Un viaggio scientifico nel desiderio, nella passione, nei legami”

(Feltrinelli)

Con Renata BARBERIS, Alex RASO, Luca PESENTI

Intrecciando biologia ed emozione, cervello e relazione, possiamo trovare parole nuove per spiegare ciò che ci muove, ci attrae, ci lega. Perché troppo spesso parliamo di piacere con un linguaggio pieno di sospetto o di giudizio. E invece serve conoscenza, serve consapevolezza, serve libertà.

Come funziona il desiderio? Come nasce il piacere? E come può diventare amore?

Il piacere è una funzione essenziale della nostra biologia. Non è un lusso. Non è un vizio. È una bussola: ci orienta verso ciò che ci fa bene, verso ciò che ci tiene in vita. E ha una base concreta, misurabile. È il prodotto di circuiti neurali complessi. L’amore è una delle forme più evolute e durature del piacere. Dunque, educare al piacere è il primo passo per educare all’amore. L’amore è piacere che diventa presenza, cura, reciprocità. Nel cervello è associato alla produzione di ossitocina, serotonina, vasopressina: sostanze che creano attaccamento, memoria affettiva, fiducia. In queste pagine Antonella Viola racconta come il piacere ci conduca verso l’amore, e come l’amore ci aiuti a trasformare il desiderio in relazione. Non si parla solo di amore romantico, ma anche di vincolo affettivo tra genitori e figli, di amicizie profonde, di rapporti che danno sicurezza. Naturalmente questo percorso non sempre è lineare. A volte il piacere si inceppa. Diventa compulsione, ricerca incessante, dipendenza. Diventa qualcosa che ci domina, invece di accompagnarci. Questo libro mostra come sia possibile costruire un piacere consapevole, libero, duraturo, che non ha bisogno di essere rincorso di continuo.

Antonella Viola è un’immunologa, scienziata, divulgatrice e Professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova; ha lavorato anche come direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica (Irp-Città della Speranza). Tra le sue pubblicazioni si ricorda: Danzare nella tempesta (Feltrinelli, 2021), Il cibo buono. C’è più gusto a nutrirsi bene (Gribaudo, 2022) scritto insieme a Daniele Nucci, La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità (Feltrinelli, 2023), Il digiuno intermittente. Tutti i benefici dell’alimentazione circadiana (Gribaudo, 2023), scritto con Antonio Paoli, Il tempo del corpo. Sonno e ritmo circadiano (Feltrinelli, 2024), scritto con Alessandro Aiuti La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina (Einaudi, 2025).

Qui il programma completo della serata

A QUILIANO LA PRIMA EDIZIONE DI BIRRA COI CINGHIALI

Musica dal vivo, birra artigianale, street food, arte, attività per famiglie e attenzione alla sostenibilità sono gli ingredienti della prima edizione di Birra Coi Cinghiali, il nuovo festival che dal 17 al 19 luglio animerà il Parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Balla Coi Cinghiali e il Birrificio Altavia, primo birrificio agricolo della Liguria insignito da Slow Food della Chiocciola e del Premio Filiera, che quest’anno festeggia il decimo anniversario. Il risultato è un format che unisce concerti, cultura brassicola e valorizzazione del territorio.

Ogni sera i cancelli apriranno alle 18 fino a tarda notte. Sul palco saliranno tredici artisti della scena rock e alternativa italiana.

Venerdì 17 luglio è una serata all’insegna del rock: gli ospiti principali saranno gli Elephant Brain, affiancati dai Mass Demonstration, dal cantautore Sandri e da Core Mato, progetto elettronico rivelazione dell’ultimo anno. A chiudere la serata sarà il DJ set di Jack Bagna.

Sabato 18 luglio è dedicato ai ritmi etnici di respiro internazionale con i SuRealistas, collettivo che fonde cumbia, son cubano, afrobeat, musica brasiliana e rock, e la Babbutzi Orkestar, protagonista della scena balcanica italiana. In programma anche il live set della producer alessandrina Elasi, negli ultimi anni protagonista dei principali festival italiani e internazionali, e il DJ Hemper.

Domenica 19 luglio gran finale con i Vallanzaska, band simbolo dello ska italiano da oltre 30 anni, insieme ai milanesi Loredt, ai savonesi The Blue Young Monkeys, storica formazione della scena reggae locale, e al DJ set di Groove Yard Sound.

Accanto alla musica, protagonista sarà la birra artigianale con sedici birre alla spina: dieci firmate Birrificio Altavia e sei provenienti da birrifici indipendenti italiani, oltre a una speciale botte a caduta che verrà aperta ogni sera. Ai partecipanti all’ingresso verrà dato un bicchiere da collezione. Completano l’offerta sette stand di street food, con specialità del territorio e proposte vegetariane e vegane, insieme ai vini Pigato e Granaccia di Quiliano.

Il festival ospiterà inoltre attività per bambini e ragazzi di tutte le età, come il Ludobus GiocosaMente, tre mostre dedicate alla Palestina con le opere di giovani artisti, il progetto di live painting “Non tirarci il bidone!”, che promuove il riuso attraverso l’arte, un laboratorio di serigrafia e le attività organizzate da alcune delle associazioni che durante l’anno animano il Parco: Pro Loco Quiliano, Natua e Il Corbezzolo.

Grande attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità, con l’utilizzo esclusivo di bicchieri riutilizzabili e iniziative per la riduzione dei rifiuti. Birra Coi Cinghiali aderisce inoltre al progetto solidale promosso da Vertigo Concerti e Supereroi Acrobatici per realizzare un sistema di approvvigionamento di acqua potabile in Kenya nel villaggio God Our Father Center di Watamu. Saranno presenti anche le associazioni Find The Cure, Guardami Negli Occhi, Memorial Giacomo Briano ed Echollective.

Con il patrocinio del Comune di Quiliano, il festival punta a diventare un nuovo appuntamento dell’estate ligure.

I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it: 14 euro per la singola serata, 32 euro l’abbonamento per i tre giorni. Consigliato l’acquisto in prevendita.

«Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione di Birra Coi Cinghiali – spiegano gli organizzatori – perché rappresenta una proposta completamente inedita per la nostra zona. Abbiamo voluto creare un evento capace di coinvolgere associazioni, produttori e realtà locali, trasformando il Parco di San Pietro in Carpignano in uno spazio di incontro, musica e condivisione. L’auspicio è che questa sia soltanto la prima di molte edizioni».

Maggiori informazioni: www.birracoicinghiali.com

Qui i dettagli sull’evento

A BORGHETTO DOPPIO APPUNTAMENTO CON TELMO PIEVANI

Sabato 18 luglio, alle ore 18, la Sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina di Borghetto ospita Telmo Pievani per la presentazione di “Uniti per la vita. Storie di simbiosi e cooperazione”, edito da Il Mulino. L’incontro, introdotto da Graziella Frasca Gallo, fa parte della rassegna “Serate & Pomeriggi d’Autore”.

Il volume, scritto con Maurizio Casiraghi, racconta il mondo naturale attraverso simbiosi, cooperazione, alleanze e conflitti, mostrando quanto le relazioni tra organismi abbiano inciso sull’evoluzione. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Alle ore 21.30, invece, il Cinema Arena Vittoria ospita “Il delitto di Darwin”, spettacolo di e con Telmo Pievani, inserito nella rassegna “Teatro nel Borgo” e nel cartellone “Serate Incantate”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo racconta il Darwin meno noto, prima dell’icona scolastica, tra paure, intuizioni e conseguenze della teoria dell’evoluzione, trasformando la divulgazione scientifica in racconto teatrale.

Qui i dettagli sull’evento

A DEGO IL PALIO DEI RIONI

Dego si prepara a vivere due serate imperdibili tra divertimento e spettacolo: la 13ª edizione del Palio dei Rioni! L’ormai storica festa estiva che coniuga street food, musica e la grande sfilata del palio, quest’anno a tema Videogames!!!

Venerdì 17 luglio, a partire dalle 19,30 i visitatori potranno gustare lo street food proposto dalle associazioni deghesi.

Divertimento e giochi per i bambini con Marick Animazione e truccabimbi con Monica.

Piazza Panevino dalle 21,30 accoglierà la presentazione dei rioni e dei palioni e a seguire, dalle 22,30 musica e spettacolo con i JEM – la Prima Live Party Band di Genova, protagonisti di una travolgente tournèe che sta attraversando la Liguria e le regioni confinanti, portando ovunque energia, musica e divertimento (In questa occasione il frontman Joshua Ray presenterà il suo secondo inedito dal titolo SINGLE’S SONG).

Sabato 18 a partire dalle 19,30 i visitatori potranno gustare lo sreet food proposto dalle associazioni deghesi.

Alle ore 21:00 inizia la Grande sfilata dei Rioni a tema Videogames, con la sfida tra i 7 Rioni in Piazza Panevino.

Presenta Cristina De Stefano

A seguire musica fino a tardi con DJ Dona e Luca Esse.

Il Palio dei Rioni nacque nel marzo 2012 da un idea di “3 amici al bar”. Tra una birra e un caffè un gruppo di amici decise di dividere il paese in 7 Rioni e di provare a coinvolgere la popolazione deghese in un evento del tutto nuovo e fuori dagli schemi classici delle sagre estive.

Si decise di inventarsi una gara in cui i “Palioni”, campioni nell’antica arte dell’abbuffata, dovevano mangiare nel minor tempo possibile una tira (tipico panino valbormidese cotto con la salsiccia all’interno) di circa 50 cm. Ci si aspettava una partecipazione assai ridotta, ma del tutto inaspettatamente nel giro di poco più di due mesi oltre 250 persone presero parte all’evento e molte altre furono coinvolte nell’allestimento di carri e costumi.

Anche quest’anno ritorna alla grande nel contesto dello Street Party. Lungo la strada del centro del paese, che vedrà sabato la grande sfilata, le associazioni del paese dispenseranno street food e sul palco di piazza Panevino si alterneranno concerti live e disco per una manifestazione che nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo significativo nel panorama estivo valbormidese, richiamando ogni anno un pubblico sempre maggiore.

Qui i dettagli sulla manifestazione

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.